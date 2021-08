¿Kunno se va a casar? Esto es lo que sabemos

Guillermo Kunno, mejor conocido como Kunno o ‘Papi Kunno’, se ha encontrado en medio de la polémica tras su debut en la música.

A través de su cuenta de Instagram, Kunno sorprendió al revelar que su novio Luis Ruelas le había propuesto matrimonio y él había aceptado.

La noticia se viralizó por las redes sociales, sin embargo fue el mismo influencer, quien en sus Instagram Stories, pidió disculpas pues aseguró que todo lo de su casamiento había sido una broma.

Tras burlarse de sus haters mostrándoles su trasero, Kunno reapareció en sus redes sociales compartiendo una dos fotos en donde mostraba qué su novio Luis Ruelas le habría propuesto matrimonio a cinco meses de relación.

En la primera imagen se muestra Luis Ruelas arrodillado frente a Kunno, en el fondo se logra apreciar lo que parece ser un lago y se dan un beso. En la segunda foto parece que le coloca un anillo.

Sus fotografías las acompañó con un mensaje en donde destacó que no sabía si debía de compartir esta noticia.

Kunno destacó que era importante el vivir el momento como si no hubiera mañana.

Por último, puntualizó que no sabía lo que iba a pasar pero que a lado de su pareja Luis Ruelas estaba dispuesto a todo.

De inmediato su publicación se viralizó y recibió un sinfín de felicitaciones. Sin embargo resultó ser una broma.

Tras la polémica que generó su publicación, Kunno borró su fotografía y en sus Instagram Stories explicó que todo se trató de una broma.

En el video reveló que se trató de una broma que quería hacer para Youtube, pero se salió todo de control por lo que pedía disculpas.

“Les tengo que platicar esto ahora, me iba a esperar un tiempo a que saliera el video, pero esto de que me voy a casar es una broma para Youtube que se salió completamente de control”

Kunno destacó que la idea de la broma surgió porque vio que varias personas habían hecho esa clase de cosas con sus seguidores.

“La verdad es que no pensé que fuera a hacer este ruido porque yo había visto varios videos de otras personas como que decían estas bromas a sus seguidores, pero yo ya me di cuenta de que no sirvo para esto que me equivoqué”

Kunno