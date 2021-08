Kunno se burla de haters mostrándoles su trasero

Guillermo Kunno, mejor conocido como Kunno o ‘Papi Kunno’, saltó a la fama en 2020 en TikTok gracias a su video ‘ Caminata ’. Desde ese momento se ha convertido en una estrella de la plataforma.

Tras su éxito en TikTok, Kunno decidió dar un paso más y se lanzó a la música. Sin embargo, su debut no ha sido el esperado pues su canción ‘Tal vez no’ ha conseguido más ‘No me gusta’ y solo pocos ‘likes’.

Con su paso en la música Kunno ha recibido un sinfín de críticas, por eso decidió responderles a sus haters con una foto donde muestra su trasero .

Kunno (@papikunno / Instagram)

Kunno muestra su trasero para demostrar que no le afecta que le digan ‘Kulo’

Con más de 22 millones de seguidores, Kunno se ha convertido en todo un influencer. Aunque su contenido suele gustar a las personas, su debut en la industria musical no fue del agrado de sus seguidores.

Luego de las críticas que ha recibido por su canción ‘Tal vez no’, Kunno decidió responderles a sus retractores con foto en donde muestra su trasero.

A través de su cuenta de Instagram, Kunno mostró que no le afecta que se burlen de su nombre al ponerle ‘Kulo’, pues señaló que es uno de los aspectos que le gustan de su cuerpo.

En un contundente mensaje destacó que más allá de molestarse, a él le parece una alabanza pues en realidad tiene un gran trasero. Para probar sus dichos decidió mostrarlo a través de una fotografía.

“Queridos haters, para que entiendan que decirme Kulo, con todo esto que me cargo más allá de una ofensa es una alabanza” Kunno

Kunno responde a haters (@papikunno / Instagram)

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar; sin embargo, se han mostrado divididas. Ya que mientras algunos apoyan su respuesta, otros señalaron que no les sigue agradando.

“Kulo Kardashian”, “Por eso el mundo esta como esta”, “Te decimos kulo porque nos caes del Kulo”, “No se como hacemos famosos a este tipo de gente!”, “Ay que hermoso”, fueron algunos de los comentarios que recibió.