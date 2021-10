Tras ser uno de los ganadores de los Eliot Awards 2021, Kunno revela su amor por Juanpa Zurita: “Si yo pudiera, sería su novio”.

Este viertes 22 de octubre, Kunno apareció en el programa Hoy para hablar de su participación en la emisión de ‘¿Quién es la Máscara?’.

Fue en ese momento que Kunno reconoció el amor que le tiene a JuanPa Zurita e incluso destacó que podría ser su novio, su comentario causó gran polémica pues el influencer tiene novio.

Kunno fue el invitado de este viernes en el programa Hoy durante su participación en el matutino habló sobre su experiencia en la emisión de ‘¿Quién es la Máscara?’.

Sin embargo Kunno sorprendió al revelar que tiene un gran amor por uno de los jueces e incluso destacó que si pudiera sería su novio.

Se trata de Juanpa Zurita, pero la declaración de Kunno causó gran controversia ya que él tiene pareja y en diversas ocasiones ha señalado que se encuentra muy enamorado.

“Si yo pudiera, ya sería novio de Juanpa Zurita. No, no, no, mi novio me va a pegar en casa”

