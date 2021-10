Kunno está muy enamorado y celebra 6 meses de su relación

Desde que Luis Ruelas llegó a su vida, él no deja de sonreír. Como dijo Juan Gabriel: “Lo que se ve no se juzga”. Queda claro, Kunno está muy enamorado y hoy celebra 6 meses de su relación.

A través de una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter, el originario de Monterrey, se confesó “súper enamorado” y agradecido por el amor que hoy está recibiendo.

“Todas mis noches le rogaba a Dios que me mandara a alguien que me amara, apoyara, valorara y que me diera paz… se tardó pero me lo mandó”, escribió Kunno en la red social donde sus fans celebraron tanto amor.

Kunno se confiesa muy enamorado (@papikunno / Twitter)

Kunno se confiesa muy enamorado (@papikunno / Twitter)

Por lo que al sentir toda esa aceptación, Kunno continuó expresado su alegría: “Un sonrisa de él me hace sentir la persona más afortunada del mundo. Me apoya bien cabrón”.

En referencia a que hace unos días grabó su participación en la segunda temporada de “¿Quién es la máscara?” donde se metió en el papel de “Caperuza”, el personaje que fue eliminado el fin de semana.

Y para finalizar aseguró que desea pasar el resto de sus días al lado de su amado, nada menos que Luis Ruelas, con quien lleva 6 meses de relación.

Kunno está muy enamorado (@papikunno / Instagram)

¿Quién es el novio de Kunno?

Tras haberse separado a principios de año del influencer ‘El Santi’, el polémico influencer volvió a darse una oportunidad en el amor sin saber que ahora sí llegaría el efectivo, pero ¿quién es el novio de Kunno?

El joven afortunado es nada menos que Luis Ruelas, quien ha ganado fama a través de cortos video publicados desde su cuenta @luisgarcia1004.

Luis Ruelas, novio de Kunno (@soyluisruelas / Instagram)

Es originario de Culiacán, Sinaloa y suele presumir en su cuenta de Instagram, donde lo siguen más de 33 mil seguidores de Instagram, su romance con Kunno, el cual salió a la luz en mayo de este año.

La pareja se habría conocido en la inauguración de La Serie del Caribe que se llevó a cabo en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.

Debido a que tenían como amigos en común a Samuel López y El Rod Contreras comenzaron a salir a antros donde inició una amistad la cual hizo varias paradas en Twitter, donde intercambiaban mensajes. Posteriormente les llegó el amor.