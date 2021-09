En redes sociales la youtuber y cantante Kimberly Loaiza fue d uramente criticada por intentar exhibir a las personas que hablan mal de su familia.

Y es que aunque la mexicana de 23 años de edad, Kimberly Loaiza tiene un amplio grupo de fans su esposo, Juan de Dios Pantoja, es constantemente desacreditado.

A través de sus cuenta oficial en Twitter, Kimberly Loaiza pidió a sus seguidores etiquetaran a las personas que se expresan mal de su familia.

Y es que debido a que Kimberly Loaiza contantemente comparte publicaciones que implican a su esposo, Juan de Dios Pantoja, sus seguidores destacaron no estaban interesados en él.

Asimismo, sus seguidores le dijeron que ella no podía ‘obligarlos a apoyar a su esposo’ y destacaron que ‘jamás hablarían mal de sus hijos’.

Sin embargo, no todos se mostraron tan amables, pues en los comentarios de la publicación hubo quienes continuaron ofendiendo a su pareja.

Pues mencionaron Juan de Dios Pantoja tiene actitudes “machistas” y “misóginas”, además de que intentaba “robarse el protagonismo” de los videos de Kimberly Loaiza, en los cuales participaba.

Ante estos comentarios Kimberly Loaiza volvió a pedir respeto por parte de sus seguidores ya que aunque no apoyaran a su esposo, dijo no tenían que “humillarlo”.

“Yo no puedo obligarte a apoyar a alguien que no quieres apoyar, Pero tampoco puedo estar de acuerdo con quienes humillan a mi familia, una cosa es ‘no apoyar’ y otra cosa es ‘humillar’ no necesitas ofender para demostrar que no apoyas a alguien.”

Kimberly Loaiza