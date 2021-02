Kimberly Loaiza reapareció en redes sociales y compartió con sus seguidores cómo se encuentra tras dar a luz a su segundo hijo.

Desde hace días la youtuber, Kimberly Loaiza y su esposo, Juan de Dios Pantoja, anunciaron que su segundo hijo estaba a punto de nacer, y fue el 16 de febrero de 2021 que le dieron la bienvenida al pequeño, que lleva el mismo nombre que su papá: Juan de Dios.

Kimberly Loaiza informó que se alejaría de las redes sociales por un tiempo, en lo que se recuperaba del parto, sin embargo, se tomó unos momentos para compartir con sus seguidores cómo se encuentra de su estado de salud.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la influencer, que aparece con su recién nacido en brazos, detalló que, a pesar de presentar algunos malestares postparto, poco a poco se va recuperando.

“Linduras, he estado un poco desaparecida, yo creo que ustedes ya saben por qué, ya saben el motivo, obviamente. Hoy es el día en el que mejor me he sentido, ya puedo caminar mejor. Quise grabar estas historias, porque los extraño mucho”. Kimberly Loaiza

Asimismo, en la serie de videos cortos que compartió, Kimberly Loaiza también contó cómo fue recibida por parte de su primogénita, Kima , nacida en julio del 2019, y quien le dio un tierno regalo después de haber salido del hospital.

“Esta rosa me la regaló Kima cuando llegamos. La voy a disecar para guardarla siempre, es la primera rosa que me regala mi hija”. Kimberly Loaiza

Hijo de Kimberly Loaiza debuta en redes sociales

Hay que recordar que en la actualidad, Kimberly Loaiza es una de las youtubers más famosas de México, ya que cuenta con más de 29 millones de suscriptores , además, Juan de Dios Pantoja no se queda atrás, por lo que no fue sorpresa para muchos que el recién nacido hiciera su debut en redes sociales.

Y es que, Juan de Dios Pantoja, fue la sensación de TikTok , luego de publicar un video en el que aparece con su hijo en brazos mientras baila una famosa canción.

De la misma forma, el también cantante hizo un live en Instagram en el que está recostado con su bebé y contó cómo ha sido su experiencia de papá.

Pese haber estado involucrados en la polémica y haberse separado unos meses, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, han dejado en claro que su matrimonio es más fuerte que nunca, y se han convertido en una de las parejas de youtubers más queridas.