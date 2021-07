Kimberly Loaiza festeja cumpleaños 2 de su hija Kima Sofía

La hija mayor de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja cumple hoy 2 años, y su mamá le dedicó emotivos mensajes a su progenitora.

Al ser la hija mayor de Kimberly Loaiza con Juan de Dios Pantoja, lleva experiencias únicas en su corazón, pues fue quien les enseñó a ser padres.

La influencer, Kimberly Loaiza, utilizó sus redes sociales para felicitar a su primera hija Kima Sofía, quien hoy -12 de julio- celebra su cumpleaños 2.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Kimberly Loaiza escribió un post dedicado a su primogénita con motivo de su cumpleaños.

“La única persona en mi vida que, aunque no me dijera ni una palabra me hizo más fuerte que nunca, tú eras una cosita tan pequeña en mi pancita y me hiciste sentir cosas tan grandes”.

Kimberly Loaiza en Instagram.