VIDEO: Kimberly Loaiza hace perreo y envia mensaje de empoderamiento tras el parto

Kimberly Loaiza acompañó el video de su perreo con un mensaje en el que invita a las mujeres a vestirse como quieran sin importar sus imperfecciones

Kimberly Loaiza reapareció en redes sociales para presumir una vez más su figura posparto y compartir un mensaje de empoderamiento femenino.

Las palabras de Kimberly Loaiza, quien dio a luz en febrero, están dirigidas a aquellas mujeres que debido al embarazo u otras circunstancias, presentan imperfecciones en el cuerpo.

A todas ellas, Kimberly Loaiza les ha transmitido un mensaje de autoconfianza, invitándolas a enfocarse en las cosas que realmente valen la pena.

Además, la cantante y pareja de Juan de Dios Pantoja, no perdió la oportunidad de deleitar a sus fans, con un video en el que realiza un candente perreo.

Kimberly Loaiza baila un perreo para lucir su figura posparto

El martes en Instagram, Kimberly Loaiza publicó un video grabado en Acapulco, Guerrero, donde luce un sexi conjunto transparente de short y top en color negro.

Por debajo, la también youtuber, que en diciembre causó polémica por gastar 25 mil pesos en juguetes, se dejó ver con un traje de baño del mismo tono.

Por si eso no fuera suficiente para elevar la temperatura de sus fans, Loaiza se mostró bailando un perreo cuyos movimientos hicieron destacar su trasero.

Kimberly Loaiza: "Todos los cuerpos son perfectos"

Pero lo más importante no fue el sensual baile de Kimberly, sino el mensaje con el que acompañó su publicación.

En su breve texto, Loaiza se dirigio a todas las mujeres que han dejado de hacer cosas que les gustan tras convertirse en mamás y ver su cuerpo transformado.

"Todos los cuerpos son perfectos, y claro que una mamá puede seguir bailando y usando BIKINI las veces que quiera" Kimberly Loaiza

Kimberly aseguró que después de tanto tiempo, ella aprendió a no tomar en cuenta los malos comentarios sobre su aspecto y a aceptarse tal como es.