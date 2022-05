Durante la segunda semana del mes de mayo Kimberly Flores acompañó a Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey durante una de sus giras, donde terminó orinada al usar el baño.

Y en su viaje, Kimberly Flores compartió varios videos y fotografías mostrando como viajan Edwin Luna y los otros 18 miembros de La Trakalosa de Monterrey.

Dentro del autobús, además de pequeñas habitaciones la banda tiene un baño y una sala en la que todos se reúnen la mayor parte de los viajes.

Todas estas áreas, la modelo las compartió con los miembros y durmió con su esposo en la pequeña cama individual que le corresponde dentro del autobús.

Sin embargo, al final del viaje de poco más de 15 horas Kimberly Flores contó a sus seguidoras tuvo un vergonzoso accidente en el baño.

Mientras iba al baño -contó la guatemalteca- ella procuraba apurarse y no sentarse en el retrete pues este estaba ya bastante sucio.

Sin embargo, el autobús de La Trakalosa de Monterrey dio una vuelta y Kimberly Flores perdió el equilibrio lo que ocasionó que se cayera dentro del retrete lleno.

“Ese baño estaba, yo creo que no todos los hombres tienen puntería, obvio no me iba a sentar ahí esos olores estaban fuertísimos y que me pego el sentón”

Kimberly Flores