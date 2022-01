Kimberly Flores preocupa por su estado de salud, debió a algunos dolores se ha tenido que hacer estudios y guardar reposo.

De acuerdo con la modelo sus estudios salieron bien; sin embargo, debido a las dolencias tuvo que guardar reposo unos días.

Asimismo, para evitar futuras complicaciones, Kimberly Flores recibirá el tratamiento que indique su médico.

La modelo de 32 años de edad Kimberly Flores preocupó a sus seguidores debido a su repentina visita al hospital.

“Bueno no había subido historias porque me había sentido un poco mal”

Y es que a principios de este 2022, Kimberly Flores informó que se tuvo que realizar algunos estudios para determinar su padecimiento.

Tras recibir varios comentarios de sus fanáticos preocupados por su salud Kimberly Flores aclaró que se encuentra bien.

Los exámenes que se realizó fueron para revisar su vesícula, la cual indicó Kimberly Flores, le estuvo doliendo; sin embargo, dijo los exámenes salieron bien.

“Me están checando la vesícula me está doliendo un poco de ese lado, pero gracias adiós los estudios salieron muy bien, si estado en reposo”

Asimismo, en su video compartido en las historias de la plataforma la modelo volvió a reiterar no se encuentra embarazada.

“Los exámenes que me fui hacer tipo ultrasonido no son porque estoy embarazada, no lo estoy”

Kimberly Flores