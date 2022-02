Kimberly Flores revela lo peor de haber sido edecán; “no tienes ni para comer” reveló en una entrevista con Edwin Luna.

Sin embargo, pese a los malos momentos que vivió la modelo de 32 años de edad, Kimberly Flores, dijo no estar arrepentida de haber tomado ese trabajo.

Y es que Kimberly Flores comenzó a trabajar como edecán para poder sacar adelante a su hijo Elián, al cual tuvo a los 16 años de edad.

Durante una entrevista Kimberly Flores compartió algunos detalles de lo considera el peor trabajo que ha tenido: ser edecán en los estadios de futbol.

Y es que aunque Kimberly Flores no considera que ser edecán en sí sea malo, los tratos que recibió durante este trabajo sí lo fueron.

Pues de acuerdo con Kimberly Flores, cuando alguien trabaja como edecán todos lo ven como un objeto y no una persona.

“Piensan que una es como un maniquí, uno no siente frio, uno no tiene hambre, uno no le duelen los pies”

Kimberly Flores