Kimberly Flores le regaló noche de pasión a Edwin Luna por San Valentín; la modelo le adornó la habitación con globos, flores y velas.

Además Kimberly Flores mostró el conjunto de lencería color rojo con el cual esperaría la llegada de su esposo.

Mientras preparaba su sorpresa adelantada, Kimberly Flores reveló no se enamoró a primera vista de Edwin Luna.

Con motivos de celebración del día 14 de febrero, día del Amor y la amistada, Kimberly Flores le preparó una sorpresa a su esposo Edwin Luna.

Y es que con ayuda del conductor del programa de Telemundo ‘Hoy Día’, Quique Usales , Kimberly Flores adornó su habitación para darle una noche de pasión el vocalista de la Trakalosa.

El video se ve como la modelo de 32 años de edad Kimberly Flores llena su cuarto con globos rojos y de corazón y adorna la cama con pétalos de rosas.

Asimismo, se ve como con ayuda del conductor Kimberly Flores elije un conjunto de lencería color rojo para la ocasión.

Mientras Kimberly Flores terminaba los preparativos de su sorpresa aprovechó para contar que fue lo que la conquistó y en que momento se supo enamorada de Edwin Luna.

Piden a Belinda no devolver el anillo de compromiso a Christian Nodal

Lo que más la atrajo dijo Kimberly Flores fue la ‘humildad’ del vocalista y reveló que aunque no fue amor a primera vista, después de platicar con él en su primera cita supo que era diferente.

“Pasaron días, cuando lo conocí conoces al típico artista, porque lo conocí en el trabajo, pero cuando vuelve, ya vuelve y me busca hablamos como 8 horas, fueron horas que dije ‘wow’”

En el video se alcanza a ver la llega Edwin Luna quien se mostró contento con su regalo de San Valentín celebrado el día 14 de febrero.

Finalmente antes de que el conductor les diera espacio, Edwin Luna dedicó unas tiernas palabras a su esposa, Kimberly Flores con quien está próximo a cumplir 5 años de relación.

Por su parte Kimberly Flores agradeció el tiempo que ha paso con Edwin Luna y todo lo que ha aprendido estando a su lado.

“Gracias por estos cinco años, años en los que he aprendido mucho, que nos ha costado altas y bajas pero siempre estamos de la mano, sé que Dios no me pudo poner mejor persona en el camino”

Kimberly Flores