Kimberly Flores reacciona a romance de Roberto Romano

Kimberly Flores reacciona a supuesto de Roberto Romano y Alicia Machado, su ex compañeros del reality show ‘La casa de los famosos’.

La modelo de 32 años de edad, Kimberly Flores les deseo lo mejor al actor con quien supuestamente engañó a Edwin Luna y su rival durante el programa de Telemundo.

Durante la alfombra roja del Yaki Fest, Kimberly Flores fue cuestionada frente a Edwin Luna sobre la relación de Roberto Romano y Alicia Machado.

Y es que Roberto Romano y Alicia Machado tuvieron un presencia significativa en la vida de Kimberly Flores mientras la modelo concursaba en La Casa de los Famosos.

Pues cabe recordar, hace unos meses Kimberly Flores fue acusada de haber engañado a su esposo Edwin Luna con el deportista Roberto Romano.

Y Alicia Romano se volvió su rival al estar criticando de forma constante el supuesto coqueteo de Kimberly Flores con Roberto Romano, su ahora pareja.

Durante la entrevista para el programa ‘Suelta la Sopa’ Kimberly Flores dijo no tener ningún comentario para la pareja y les envió a ellos y a todos sus ex compañeros “bendiciones”.

“No tengo nada que opinar, gracias a Dios fue un reality show, ahí se quedó el reality show y que les vaya bien a todos mis ex compañeros” Kimberly Flores

Sobre La Casa de los Famosos Kimberly Flores fue cuestionada sobre si se arrepentía de haberse salido, pues era “una concursante muy fuerte”.

Sin embargo, como en ocasiones anteriores Kimberly Flores señaló se arrepiente pero de haber entrado al programa pues su familia la necesitaba.

Y es que Kimberly Flores señaló sus hijos la buscan de manera constante, y más Gianna, la hija que tuvo con Edwin Luna hace tres años.

“Me arrepiento de haber entrado, pero no tanto por el reality si no por mis hijos. La verdad mis hijos, mi familia me necesitaba, tengo una niña muy pequeña”

Kimberly Flores