Kimberly Flores habla de sus cirugías con Gomita durante su entrevista publicada en su canal de YouTube: ‘En entrevista con Aracely Ordaz “Gomita”’.

Y es que tanto Kimberly Flores como Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, han sido duramente criticadas en redes sociales por haber modificado su cuerpo.

Gomita

Kimberly Flores

En su canal de YouTube Kimberly Flores compartió su segundo program de entrevistas en el cual su invitada fue la influencer Aracely Ordaz “Gomita”.

Durante la entrevista Kimberly Flores preguntó a Gomita sobre sus inicios en el mundo actoral y sobre su papale cómo nació su reconocido personaje de ‘Sabadazo’ Gomita.

Mientras las famosas hablaban surgió el tema de las cirugías estéticas que se han realizado, y es que tanto Kimberly Flores como Gomita señalaron son juzgadas constantemente por ellas.

“Me ven con operaciones y creen que soy muy banal, que no tengo sentimientos” Aracely Ordaz “Gomita”

Sin embargo, Gomita reveló ella decidió realizarse sus cirugías estéticas por que desde antes de hacerlas su tipo de cuerpo también era juzgado.

A fin de cuentas Kimberly Flores y Gomita concordaron en que dentro del mundo del espectáculo va a haber personas que las critiquen.

Por lo que dijeron no esta mal realizarse cirugías estéticas puesto que es una decisión tomada por cuenta propia la cual las tendría que hacer felices.

“Es que uno quiera, se vale cambiar, se vale mejorar” Kimberly Flores

Y es que incluso Kimberly Flores preguntó a Gomita señalaron la mayoría de las personas no se opera no porque no quiera, sino porque no tienen el presupuesto para hacerlo.

“Yo creo que lo haría todo el mundo, pero parece que no puede” Kimberly Flores

¿Cuántas cirugías estéticas se ha hecho Kimberly Flores?

En varias ocasiones Kimberly Flores ha sido cuestionada sobre si ha estilizado su cuerpo con cirugías plásticas, lo cual la modelo ha aceptado y comentado se realizó:

Aumento de glúteos

Aumento de senos

Rinoplastia