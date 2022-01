Kimberly Flores comparte su receta para tener un abdomen plano (VIDEO)

Kimberly Flores comparte su receta para tener un abdomen plano, y es que la comida es la parte más importante para obtener resultados.

De acuerdo con el video paso a paso de Kimberly Flores, ingerir estos alimentos en el desayuno le ha ayudado a conseguir la figura que tiene.

Pues además de asistir al gimnasio de manera continua Kimberly Flores, como muchos, ha destacado es importante la alimentación.

Kimberly Flores (captura de pantalla / Kimberly Flores Instagrma @kimfloresgz)

VIDEO paso a paso de Kimberly Flores

En redes sociales varios de los seguidores de la modelo de 32 años le habían preguntado a Kimberly Flores sobre su dieta y rutina en el gimnasio.

Anteriormente, Kimberly Flores se hace un fleco y sorprende en redes socialesse había negado a dar sus rutinas y dietas debido a que estas estaban creadas de acuerdo a sus necesidades.

Sin embargo, la modelo siempre mostrado los suplementos que toma y ahora compartió una de las recetas que le han ayudado a tener un abdomen plano.

La receta Kimberly Flores la compartió a través de su cuenta oficial en Instagram, y señaló esta es: “fácil, rápida y deliciosa”.

En el video se ve como Kimberly Flores preparó una tostada de avena y huevo con guacamole, el cual acompaño con un té verde caliente.

“Quieres tener un abdomen plano y ya no sabes que preparar de comer acá te tengo una receta súper fácil, rápida y deliciosa para preparar por las mañana” Kimberly Flores

En redes sociales sus seguidores agradecieron la receta de Kimberly Flores; sin embargo bromearon con la cantidad de alimentos que consume la modelo.

“Eso no me va a llenar” y “tendré que hacerme este desayuno por lo que me resta de mi vida” fueron algunos de los comentarios más destacados en la publicación.

Y es que la ración de comida compartida por Kimberly Flores, aunque está llena de proteínas, es bastante pequeña.

Además de compartir esta pequeña receta en redes sociales Kimberly Flores no dio más recomendaciones, pues ha mencionado ella no es experta y para obtener sus resultados ella sigue indicaciones de médicos.