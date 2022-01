En un cambió de look Kimberly Flores se hizo fleco y sorprendió en redes sociales, aunque también ha generado una particular comparación.

Resulta ser que al parecer nuestros seguidores de SDP Noticias en Facebook le han encontrado un parecido a Kimberly Flores con Rosa Aurora de María de Todos los Ángeles.

Esto luego de que SDP Noticias publicara la nota “Kimberly Flores se hace un fleco y sorprende en redes sociales” en Facebook.

Kimberly Flores es comparada con Rosa Aurora de María de Todos los Ángeles, por su look (Facebook)

Los comentarios comenzaron a surgir, en donde, Kimberly Flores esposa de Edwin Luna ha sido criticada por su look.

Al comparar, el nuevo look de Kimberly Flores con la imagen que maneja el personaje Rosa Aurora de María de Todos los Ángeles.

Debido a que Kimberly Flores ha mostrado este cambio de look haciéndose fleco, característico con el del personaje de Rosa Aurora de María de Todos los Ángeles, el cual también tiene flequillo.

Lo chistoso de todo esto es que Rosa Aurora de María de Todos los Ángeles es nada más ni menos que interpretada por la ex de Edwin Luna, la actriz Alma Cero.

Generando varios comentarios, criticando fuertemente la imagen de Kimberly Flores, así como también ha generado burlas para su esposo Edwin Luna.

Los comentarios han abundado en la publicación

En donde algunos de nuestros seguidores aseguran que Kimberly Flores es “igualita” a Rosa Aurora de María de Todos los Ángeles.

Otros comentarios más, echándole más limón a la herida, han dicho que Kimberly Flores está haciendo un “cosplay” a Alma Acero, la ex novia de su esposo Edwin Luna.

Entre otras de las críticas que han surgido al look de Kimberly Flores han escrito que “Edwin Luna al parecer no ha olvidado a su ex Alma Acero”.

Aquí algunos más de los comentarios que ha generado el cambio de look de Kimberly Flores comparándola con Rosa Aurora de María de Todos los Ángeles, papel interpretado por Alma Acero:

