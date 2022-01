Kimberly Flores va a parar al hospital; ¿qué le pasó?

La modelo Kimberly Flores fue a parar al hospital. ¿Qué le pasó? La también esposa del cantante Edwin Luna compartió la imagen de un ultrasonido con sus seguidores en redes sociales.

Emocionados, los fans de Kimberly Flores comenzaron a preguntarle insistentemente si nuevamente se encuentra embarazada.

Kimberly Flores se sinceró con sus seguidores, dando algunos detalles de las causas que la llevaron a un hospital y a realizarse un ultrasonido.

En sus historias de Instagram, Kimberly Flores publicó unas fotos en las que aparece entrando al hospital, en el área de radiología e imagenología .

Instantes después, Kimberly Flores compartió la imagen de un ultrasonido, lo que hizo que sus seguidores le preguntaran con insistencia si nuevamente estaba embarazada.

Fue entonces que Kimberly Flores decidió dejar los misterios a un lado y expresar claramente qué la había llevado al hospital:

“No había subido historias porque me sentí un poco mal, los exámenes que me fui a hacer hoy que son como tipo ultrasonido, no es porque estoy embarazada, no lo estoy”

