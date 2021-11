Kimberly Flores comparte coreografía fallida de su sencillo El Trenecito en su cuenta oficial de Instagram.

El video oficial de Trenecito de Kimberly Flores fue estrenado el 10 de septiembre en YouTube y se encuentra disponible en varias plataformas de música en streaming.

Kimberly Flores, ensayo (captura de pantalla)

Kimberly Flores: “al final no salió la coreografía”

En su cuenta oficial de Instagram Kimberly Flores recordó con un video los ensayos para su videoclip musical de su sencillo El Trenecito.

Y aunque Kimberly Flores dijo en esa ocasión la coreografía no salió como esperaba, sus bailarines se “lucieron” mientras bailaban.

“Recordando el ensayo del TRENESITO, al final no salió la coreografía pero los chicos se lucieron” Kimberly Flores

Para el ensayo con los bailarines de la agencia Rexpic, Kimberly Flores utilizó un top y tenis color blanco con un pants color naranja neón; en ese entonces la modelo aún lucía el cabello largo.

A pesar de que coreografía no estuvo bien realizada la publicación de Kimberly Flores fue bien recibida por sus seguidores.

Pues el video de Kimberly Flores bailando hasta el momento ha sido reproducido más de 53 mil veces y ha acumulado la misma cantidad de me gustas e la plataforma.

Cabe mencionar en esta ocasión Kimberly Flores desactivo los comentarios de la publicación y es que cuando estrenó el video en YouTube fue duramente criticada.

VIDEO: Trenecito de Kimberly Flores

El día 10 de septiembre, Kimberly Flores lanzó su sencillo El Trenecito, y el video musical fue compartido por medio del canal oficial de Remex Music en Youtube.

Actualmente el video de Kimberly Flores cuenta con casi 200 mil reproducciones y a pesar de que cuenta con más de 3 mil 500 me gustas, este tiene más de 12 mil no me gusta en la plataforma de videos.

Asimismo, en los comentaros del video los ‘haters’ de Kimberly Flores han expresado su desgrado acia la música de la modelo guatemalteca de 32 años de edad.