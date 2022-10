Kevin Spacey ha sido acusado de agresión sexual por el también actor Anthony Rapp , por lo que se ha dado a conocer que el próximo jueves 6 de octubre, comenzará la selección del jurado y, en los próximos días ambos actores darán sus declaraciones ante el Tribunal Federal.

De acuerdo con la denuncia de Rapp hacia Kevin Spacey de 63 años de edad, él lo habría agredido sexualmente cuando tenía 14 años, es decir hace 36 años; ahora solicita 40 millones de dólares (802 millones 036 mil 800 pesos) como compensación de los daños.

Kevin Spacey Fowler es un reconocido actor de cine, televisión y teatro, quien ha ganado dos premios Oscar a lo largo de su carrera; sin embargo, desde que se hicieron públicas sus acusaciones de agresión sexual, ha desaparecido de las pantallas.

Y es que desde hace 5 años, es decir en 2017 , Kevin Spacey fue uno de los primeros actores en ser acusados por agresión sexual a través del movimiento #MeToo en Estados Unidos.

Anthony Rapp, quien cumplirá 51 años este mes de octubre y es uno de los protagonistas de la serie ‘Star Trek: Discovery’, fue quien acusó recientemente a Kevin Spacey de agresión sexual presentando una denuncia en septiembre del 2020 .

Según dicta la denuncia, Kevin Spacey le habría hecho insinuaciones y agresión sexual a Rapp durante una fiesta en Manhatthan en 1986, cuando él tenía 14 años.

¿Quién es Kevin Spacey, actor acusado de agresión sexual?

Kevin Spacey ha sido acusado de agresión sexual y enfrentará un juicio el próximo jueves 6 de octubre del 2022.

Antes de que Kevin Spacey fuera acusado de agresión sexual desde el 2017 y le costara su papen el la éxitosa serie House of Cards , el actor consolidó su carrera en los años 80.

Aunque desde muy temprana edad, se sabe que los padres de Kevin Spacey lo internaron en la Academia Militar de Northridge como castigo por quemar una caseta de su hermana en el árbol.

Sin embargo, Kevin Spacey fue expulsado por golpear a un compañero; posteriormente ingresó a Chatsworth High School y entró al club de teatro para canalizar su energía.

Sería la academia de Julliard de Nueva York en donde Kevin Spacey estudiaría entre 1979 y 1981, para luego incorporarse al Festival de Shakespeare de Nueva York y en 1982 debutó en Broadway en la obra de Hnerik Ibsen, Ghost.

Kevin Spacey (JUSTIN TALLIS / AFP)

¿Qué películas hizo Kevin Spacey?

Kevin Spacey es uno de los actores mejor consolidados de Hollywood, cuya fama se alzó durante la década de los 80.

El debut de Kevin Spacey en el cine se dio en 1986 con la película Heartburn y en 1991 ganó su primer premio por la película Lost in Yonkers.

Entre las participaciones más destacadas en el cine de Kevin Spacey, están las de:

American Beauty

Sospechosos habituales

The Usual Suspects

The Negotiator Midnight in the Garden of Good and Evil

Seven

Además el actor Kevin Spacey, también ha debutado como director con la película Albino Alligator.

Kevin Spacey ganó en 1990 un premio Tony por la obra Lost in New Yorkers y, la revista Empire lo nombró como el mejor actor de la década de los 90.

En 1995 ganó el Premio Oscar a Mejor Actor de Reparto por Sospechosos habituales y en 1999 se coronó con el Oscar a Mejor Actor por American Beauty.

Kevin Spacey también fue nominado al Globo de Oro por The Shipping News en 2001 y, para 2003, protagonizó la cinta La Vida de David Gale; también participó en The United States of Leland.

En 2004, Kevin Spacey dirigió, coprodujo y protagonizó Beyond the Sea y en 2006, interpretó a Lex Luthor en la película Superman Returns.

En 2013, Kevin Spacey se integró a la exitosa serie House of Cards, por la que fue nominado a un Globo de Oro por Mejor Actor de una Serie Dramática.

Kevin Spacey (Agencia México)

En 2017, Kevin Spacey fue acusado de agresión sexual

Kevin Spacey ha sido acusado de agresión sexual por el también actor Anthiny Rapp en 2017 e interpuso una demanda en 2020.

Sin embargo, a raíz de estas acusaciones de agresión sexual, Kevin Spacey redactó un comunicado en donde alegó no recordar que se hubiera comportado de manera inapropiada , pero pidió perdón y declaró su homosexualidad .

Pero, las acusaciones por agresión sexual de Rapp hacia Kevin Spacey, solo abrieron la brecha para que más declaraciones de la misma naturaleza surgieran.

Incluidos varios empleados de la serie House of Cards, por lo que el 3 de noviembre del 2017, Netflix anunció la cancelación y cualquier compromiso con Kevin Spacey.

Además, su participación en la película de Ridley Scott en ese mismo año, All the Money in the World fue cambiada por el actor Christopher Plummer.

En diciembre de 2018, Kevin Spacey ingresó a la clínica The Meadows en Arizona para tratar su adición al sexo, pero en ese mismo año fue acusado de agredir sexualmente al hijo de la periodista Hether Unruh en 2016 en Nantucket, Massachusetts.

Para 2019 se retiraron voluntariamente las acusaciones de asalto sexual contra Kevin Spacey; y en 2021, las denuncias sobre acoso sexual fue desestimada por un juez ya que el acusante no quiso identificarse.

De esta supuesta acusación contra Kevin Spacey se decía que la agresión sexual se dio en los años 80 cuando el joven era menor de edad.

El 26 de mayo del 2022, nuevamente se acusó a Kevin Spacey por la Fiscalía de Reino Unido de cuatro cargos por agresión sexual contra tres hombres cometidos en el país en 2005 y 2013.

Los cargos contra Kevin Spacey comprenden:

Dos agresiones sexales en marzo del 2005 en Londres Otra agresión sexual en 2008 quien lo acusa de obligarlo a participar en una actividad penetrativa sin concentimiento Una acusación de agresión sexual cometida en abril del 2013 en el condado inglés Gloucestershire

Anthony Rapp y Kevin Spacey. (Instagram)

Premios de Kevin Spacey a lo largo de su carrera

Oscar de Kevin Spacey

1999 como Mejor actor en American Beauty

1995 Mejor actor de reparto en The Usual Suspects

Globos de Oro de Kevin Spacey

2013 como Mejor actor en una Serie Dramática por House of Cards

2011 como Mejor actor en una Comedia o musical por Casino Jack - Nominado

2004 como Mejor actor en Comedia o musical por Beyond the Sea - Nominado

2003 como Mejor actor de Drama en The Life of David Gale - Nominado

1999 como Mejor actor - Drama en American Beauty - Nominado

1997 como Mejor actor - Drama en L. A. Confidential - Nominado

1995 como Mejor actor de reparto en The Usual Suspects - Nominado

BAFTA de Kevin Spacey

1999 como Mejor actor en American Beauty

1997 como Mejor Actor en L.A. Confidential - Nominado

Sindicato de Actores de Kevin Spacey

1999 como Mejor actor en American Beauty

1997 como Mejor reparto en L.A. Confidencial - Nominado

Tony dee Kevin Spacey

1991 como Mejor actor de reparto en Lost in Yonkers