Karla Sofía Gascón -de 53 años de edad- pudo cambiar su carrera de actriz por el fútbol, pero su mamá y el clima lo impidieron.

La polémica carrera de Karla Sofía Gascón la llevó a ser nominada a un Premio Oscar en 2025.

Pero antes de interesarse por la actuación, la actriz mostró habilidades para el fútbol y pudo ser jugadora del Real Madrid.

Desde muy joven, Karla Sofía Gascón sus que quería ser actriz, pero tuvo la oportunidad de ser jugadora de fútbol y su mamá no la dejó.

Karla Sofía Gascón fue una de las asistentes a los Premios Platino en Madrid y en la alfombra roja reveló un importante detalle de su vida.

La actriz reveló que una vez tuvo un encuentro con Hugo Sánchez, de 66 años de edad, y lo invitó a realizar pruebas para jugar en el Real Madrid.

Al parecer, Hugo Sánchez vio talento en Karla Sofía Gascón, pero la actriz no acudió a dichas pruebas.

“El día que me tocaban las pruebas del Real Madrid mi madre no me dejó ir porque estaba lloviendo y me dijo: ‘No vas a ir porque te vas a embarrar’”

Karla Sofía Gascón