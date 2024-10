Karime Pindter está disfrutando de la fama y ni enterada está de las amenazas de Adrián Marcelo -de 34 años de edad- porque ella ya lo superó.

La Casa de los Famosos 2024 ya terminó, pero Adrián Marcelo insiste en atacar a sus ex compañeros y amenaza con seguir hablando de Gala Montes, de 24 años de edad.

Mientras Adrián Marcelo sigue con su ‘juego’, Karime Pindter -de 31 años de edad- ni enterada está de los escándalos de sus ex compañeros, pues ella está enfocada en el trabajo.

“De la mano del señor” es el nombre del especial de comedia que Karime Pindter tendrá y que próximamente estará disponible en Paramount+.

Es por eso que la influencer se encuentra en gira de medios y durante una entrevista con Sale el Sol, fue cuestionada sobre qué opinaba de las amenazas de Adrián Marcelo.

Karime Pindter anda agarrando señal y aclara que Gala Montes no le ha pedido ser su novia

Karime Pindter no estaba enterada de que Adrián Marcelo prometió seguir hablando de Gala Montes, pues ella ya está en otra etapa tras salir de La Casa de los Famosos 2024.

“La verdad todavía no he visto, yo lo que viví fue en la casa y sí estuvo muy heavy. Yo a Gala es un mujerón y se defiende increíble. La verdad es que en el momento del pleito era energía horrible, yo no sabía ni qué contestar”

Karime Pindter