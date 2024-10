Karime Pindter -de 31 años de edad- habló con UnTalFredo en entrevista para su canal de YouTube, Hablemos de Tal.

Tal como lo prometió el youtuber, le sacó a Karime Pindter toda la verdad acerca de La Casa de los Famosos 2024, Adrián Marcelo y muchos temas más.

La entrevista de Karime Pindter con UnTalFredo en YouTube dura 1 hora 56 minutos, pero aquí te resumimos las 8 confesiones más fuertes del video.

Karime Pindter iba a MasterChef Celebrity 2024, hasta clases de cocina había tomado

La entrevista de Karime Pindter con UnTalFredo en YouTube inició con una fuerte confesión: La influencer había dado el ‘sí’ a MasterChef Celebrity 2024.

Según contó, ya hasta estaba tomando clases de cocina cuando le hablaron de La Casa de los Famosos 2024.

Y como no quería rechazar de nuevo la oportunidad, aceptó de inmediato y abandonó el reality culinario.

Karime Pindter en Hablemos de Tal en YouTube (Tomada de video)

Karime Pindter tuvo miedo de Luis Potro Caballero y Gala Montes en La Casa de los Famosos 2024

La entrada de Karime Pindter a La Casa de los Famosos 2024 no fue sólo risas y alianzas, también tuvo miedos de algunos participantes.

Y es que el reencuentro con Luis Potro Caballero, con quien tuvo problemas en Acapulco Shore, la puso tensa desde antes del inicio del reality.

Lo mismo pasó con Gala Montes, a quien creía “muy pedera” y pensó que no podría llevarse bien con ella.

Luis Potro Caballero y Karime Pindter prometen no nominarse en La Casa de los Famosos México 2024 (Captura de pantalla )

Karime Pindter forzó su amistad con Gomita y Ricardo Peralta en La Casa de los Famosos 2024

Karime Pindter confesó que desde su llegada a La Casa de los Famosos 2024, intentó a toda costa encajar en el círculo de Ricardo Peralta y Gomita.

Pues aunque estaban en cuartos diferentes, ella sentía que eran sus amigos desde antes de entrar al reality .

Sin embargo, con el paso de los primeros días, se dio cuenta que ninguno de los dos la quería incluir en su círculo.

“No me vibraba”, recordó Karime Pindter hablando del inicio de La Casa de los Famosos 2024.

Karime Pindter en Hablemos de Tal en YouTube (Tomada de video)

Karime Pindter lloró por Gomita en La Casa de los Famosos 2024

Una de las traiciones que más lastimó a Karime Pindter en La Casa de los Famosos 2024, fue la de Gomita.

Y es que, a decir de Karime Pindter, ella fue quien le ayudó a entrar al reality show y hasta de vacaciones se fueron juntas semanas antes.

“Yo creí que era mi amiga, que nunca nos íbamos a nominar”, dijo Karime Pindter en la entrevista con UnTalFredo.

Por ello, cuando se enteró que Gomita la había nominado en la primera semana con 2 puntos, “yo lloré”.

Gomita (Instagram/@gomita )

“Le tenía miedo”: Karime Pindter revela porqué nunca enfrentó a Adrián Marcelo

Karime Pindter recuerda el día de salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos 2024, como “la cuarta guerra mundial”.

Esto porque un día antes habían limado asperezas y parecía que por fin iban a convivir en armonía, hasta que Adrián Marcelo dijo: “Una mujer menos a quien maltratar”.

Ahora que Karime Pindter sabe lo mucho que la criticaron por no defender a Gala Montes en su enfrentamiento con el youtuber, la influencer confiesa: “Me daba miedo, era muy agresivo”.

Además, le daba terror enfrentarse a una nominación con él porque lo creía el más fuerte.

“Siento que sí fue muy agresivo, dijo cosas muy funables (...) no está cool las cosas que dijo. Se cayeron marcas, yo creo que por ahí lo corrieron.” Karime Pindter sobre Adrián Marcelo

Adrián Marcelo (Instagram/@adrianmarcelo10)

Karime Pindter conoció a “la mejor psicóloga” en La Casa de los Famosos 2024

Pese a ser experta decretando y vibrando alto, Karime Pindter necesitó ayuda psicológica para soportar la ansiedad que le generaba el ambiente de La Casa de los Famosos 2024.

En entrevista con UnTalFredo, la influencer confesó: “Usé mucho la terapia que te ofrecen, la mejor psicóloga que he conocido en mi vida, Gaby”.

Aunque nunca sufrió una crisis, Karime Pindter reconoció el gran trabajo mental que logró con la psicóloga: “En 20 minutos te saca como nueva”.

Asimismo, reveló que Luis Potro Caballero y Adrián Marcelo siempre se negaron a recibir terapia, mientras que los del cuarto Mar hasta lo disfrutaban.

“Arath, Gala, Briggitte y yo, nunca faltábamos”, contó.

Karime Pindter en Hablemos de Tal (Tomada de video)

Karime Pindter niega haber hecho brujería en La Casa de los Famosos 2024

Ante los viejos rumores de ser bruja, Karime Pindter desmintió haber lanzado hechizos en La Casa de los Famosos 2024 contra los de Tierra.

Lo que sí aceptó fue que sus plegarias, manifiestos y oraciones espirituales las usó para atraer la suerte a su equipo y poner resistencia a la mala vibra.

Karime Pindter (Tomada de video)

Karime Pindter revela si volvería a entrar a La Casa de los Famosos en nueva temporada

Karime Pindter se quedó sin palabras cuando UnTalFredo le preguntó si entraría a La Casa de los Famosos All Star, reality que reúne a finalistas de temporadas anteriores.

Aunque aceptó que ama al team Infierno y, por supuesto, al cuarto Mar, no sabe si volvería a encerrarse en una competencia tan demandante.

“Yo creo que no, es lo mejor que he vivido, el aprendizaje más grande, me regresó a mi centro, pero está extremadamente pesado”, reconoció Karime Pindter.