¿Garime sigue vivo? Gala Montes habla sobre si se daría una oportunidad en el amor con Karime Pindter fuera de La Casa de los Famosos 2024.

Uno de los shippeos que surgió en La Casa de los Famosos 2024 fue el de Gala Montes -de 24 años de edad- y Karime Pindter.

Aunque ellas confesaron que no estaban enteradas de la situación, Gala Montes y Karime Pindter -de 31 años de edad- se volvieron tendencia por su presunta relación.

Al salir de La Casa de los Famosos 2024, Gala Montes y Karime Pindter se enteraron de su shippeo y no han dudado en hablar sobre si en realidad entre ellas podría haber un romance.

De manera contundente, Gala Montes respondió si ha pensado en tener una relación con Karime Pindter ahora que ya salieron de La Casa de los Famosos 2024.

Gala Montes y Karime Pindter protagonizaron uno de los shippeos más populares de La Casa de los Famosos 2024.

Al salir de La Casa de los Famosos 2024, Gala Montes y Karime Pindter se sorprendieron al ver todo el contenido que se había realizado con el Garime.

A menos de una semana de que salió de La Casa de los Famosos 2024, Gala Montes ya se habría dado cuenta de algunas cosas que había pasado dentro del reality.

En entrevista con Adela Micha, Gala Montes fue cuestionada sobre su relación con Karime Pindter ahora que ya salieron de La Casa de los Famosos 2024.

Gala Montes no dudó en alabar a Karime Pindter, pues aseguró que antes de entrar a La Casa de los Famoso 2024 ya la admiraba por la libertad que siempre mostró.

“Karime es muy guapa (…) fue una mujer que me representó, porque yo sabía que era bisexual desde que era muy chavita”

En su discurso, Gala Montes aseguró que le atrae de Karime su libertad y la manera en la que disfruta de su sexualidad.

“Por ser una mujer libre, que asume su sexualidad. Sí me atrae de ella”

Entre bromas, Gala Montes dejó en claro que Karime Pindter es una mujer muy bella y que se dio una gran conexión entre ellas.

Gala Montes reveló que, al igual que Karime, se encuentra ocupadas con sus proyectos laborales porque se viene gira.

Sin embargo, Gala Montes sí se daría una oportunidad amorosa con Karime Pindter.

“Nos queremos mucho, vivimos 71 días juntas y yo la admiro muchísimo, ahora cada quién está en su rollo estamos armando una gira juntas, estamos dedicadas a la chamba, pero si toca estaría padre, yo la verdad sí me daría una oportunidad con Karime genuinamente”

A lo largo de la entrevista, Maca Carriedo se burló de Gala Montes por las reacciones que tenía con Karime Pindter.

Gala Montes se refirió a la polémica con Bárbara Islas -de 34 años de edad- luego de que ella confesó su romance.

Y es que en pleno programa, Gala Montes confesó que tenía una relación con Bárbara Islas, pero ella lo negó rotundamente.

Algo que generó gran polémica, pues usuarios criticaron a Gala Montes por “sacar a alguien de clóset”.

En medio de la polémica, Gala Montes entró a La Casa de los Famosos 2024 y ya no habló de Bárbara Islas.

En entrevista con Adela Micha, Gala Montes retomó la situación y se mostró feliz de que no haya pasado nada con Bárbara Islas.

Gala Montes incluso confesó que ya no sigue a Bárbara Islas porque ella ya había cerrado ese capítulo.

“Dios me la quitó (…) es que como no la sigo. Por algo no tenía que suceder porque conocí a Karime y también hubiera entrado con ataduras”

Gala Montes