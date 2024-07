¿Qué se celebra el 10 de julio? Hoy es Día Internacional de The Beatles y Día de San Cristóbal, patrón de los viajeros

En las efemérides, hoy 10 de julio se celebra el Día Internacional de The Beatles, además de que también es Día de San Cristóbal, patrón de los viajeros.

La máxima agrupación musical es celebrada con su propio festejo este 10 de julio con el Día Internacional de The Beatles.

Mientras que igualmente este 10 de julio, la tradición católica y ortodoxa venera a una de sus figuras religiosas más famosas, y que es conocido como patrón de los viajeros con el Día de San Cristóbal.

Hoy 10 de julio es celebrado el Día Internacional de The Beatles

La mítica banda inglesa, conocida también como el Cuarteto de Liverpool es celebrada este 10 de julio con el Día Internacional de The Beatles.

Celebración que se conmemora debido a que fue un 10 de julio cuando John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr debutaron en el Cavern Club.

Asimismo, esta fecha del 10 de julio, pero de 1964 conmemora el regreso triunfante a su país de The Beatles tras primera gira por Estados Unidos.

Fecha que también coincide con el estreno de “A Hard Day’s Night”, la primera película de la banda británica, filme que fue un éxito y que hizo que The Beatles alcanzará la fama mundial.

The-Beatles-Bruce-McBroom-©-Apple-Corps-Ltd-920x584 (Adolfo Santino)

El Día de San Cristóbal, patrón de los viajeros se celebra también el 10 de julio

También este 10 de julio es el Día de San Cristóbal que celebra al santo patrón de los viajeros.

Según se cuenta, San Cristóbal era un hombre de altura colosal, pues tenía una altura medía por lo menos 2.3 metros.

Además de que San Cristóbal poseía una gran fuerza física, por lo que fue soldado del Imperio Romano, sin embargo, su fé por Dios es lo que lo convirtió en el patrón de los viajeros.

Luego de que la leyenda dice que San Cristóbal era el encargado de ayudar a la gente a cruzar el largo viaje en un gran río, a lo que un día un niño le pidió el favor.

Al cruzar el río creció de manera sorprendente, así como el niño era tan pesado como el plomo, tarea que le resultó más que difícil a San Cristóbal

Tras finalizar el viaje, San Cristóbal dijo “no creo ni que el mundo entero sea tan pesado en mis hombros como lo has sido tú”, a lo que el niño dijo: “tú no sólo has tenido en tus hombros el peso del mundo, sino al hombre que lo creó. Yo soy Cristo, tu Rey, a quien has servido en este oficio” para luego desvanecer.