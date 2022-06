La modelo de OnlyFans Karely Ruiz, quien recientemente desató rumores de tener un romance con Fofo Márquez, aseguró que es un “creído” y reveló que están bloqueados en redes sociales.

Recordemos que recientemente, Karely Ruiz y Fofo Márquez causaron revuelo al dejarse ver dándose un beso, tras encontrarse en un club nocturno.

Aunque se trató de un contacto efímero, dividió opiniones al tratarse de dos de los influencers que han logrado adquirir una gran cantidad de seguidores en los últimos tiempos.

Algunos usuarios aseguraron que iniciarían una relación, sin embargo, otros señalaron que se trató de la emoción del momento.

Karely Ruiz y Fofo Márquez (Twitter)

Pese a ello, Karely Ruiz ya dejó claro que no saldría con él.

Karely Ruiz confiesa que Fofo Márquez la bloqueó

Karely Ruiz habló sobre las especulaciones de una supuesta relación con Fofo Márquez.

Fue en una entrevista con Ryan Hoffman, donde Karely Ruiz compartió lo desagradable que fue su encuentro, aunque no quiso entrar en detalles para evitar problemas a futuro.

“No quiero hablar mucho del tema, pero ya me habían dicho que era súper creído y no se equivocaron, es peor de lo que me habían dicho”, compartió Karely Ruiz.

Karely Ruiz (Instagram/KarelyRuiz)

Posteriormente, comentó que se conocieron y tuvieron una diferencia, acto seguido él la bloqueó de redes sociales y ella respondió del mismo modo.

“Sin comentarios, pero nos bloqueamos de redes, con eso te digo todo. Nos conocimos ayer y nos bloqueamos”, relató.

Por más que ‘Rayito’ le insistió para que confesara qué fue lo que lo hizo enojar, ella prefirió mantenerse al margen, aunque señaló que pronto todo saldría a la luz.

“Los dejo en la intriga, solitos se van a dar cuenta. Era un cuento de: ‘¿Qué pasó con él? Ayer subió fotos contigo y ya las borró’”, explicó.

Finalmente, Karely Ruiz confesó que él estaba interesado en ella, pero después de una diferencia, se fue del lugar y, tras haber compartido fotografías con ella, las eliminó y la bloqueó.

“Él quería conmigo, hubo un problemilla, se molestó y se fue. Fuimos de fiesta, pasó un problemilla, bye y me bloqueó. No lo sigan, nada que ver en lo que dicen en redes”, expuso Karely Ruiz para concluir.