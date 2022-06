En TikToK la modelo de OnlyFans de 22 años de edad, Karely Ruiz se volvió tendencia con un meme audiovisual en que se le ve bailando “Tumba la casa”.

Esta tendencia de Karely Ruiz, aunque inició con hombres quienes apoyaban la carrera de modelo, actualmente también es utilizado pro mujeres.

Durante un podcast con Gusgri, la influencer se dijo feliz de haber logrado el apoyo de las mujeres el cual ha visto en esta tendencia de TikTok.

“Me sorprende que las mujeres me apoyen, o sea me gusta eso porque antes era como que las mujeres todavía no me aceptaban, o un odio ahí hacia mí, pero pues ya me las gané”

Karely Ruiz