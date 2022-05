La influencer Karely Ruiz llegó a los tres millones de seguidores en Instagram y prometió regalar una liposucción para alguna de sus fans, pero en lugar de eso le pidieron ayuda para pagar la quimioterapia de un joven.

Karely Ruiz es una modelo de OnlyFans que se ha vuelto popular por su participación en el programa ‘Es Show’ de Multimedios.

Su participación en un video con Andrés García la volvió tendencia, ya que aseguraban que su escultural figura había enviado al actor al hospital.

Además es una de las mexicanas mejor pagadas en OnlyFans y ahora sus seguidores la halagaron por su noble gesto al pagar las quimioterapia de un joven.

Karely Ruiz (captura de pantalla / Karely Ruiz Instagram @karelyruizmonly)

Karely Ruiz iba a regalar una liposucción, pero realizó otros noble gesto

La influencer informó a sus fans en Instagram que había llegado a los 3 millones de seguidores y por eso iba regalar una liposucción.

“Como ya llegué a los 3 millones de seguidores en Instagram y ya me verificaron, voy a regalar una lipo para todas mis nenas preciosas, hermosas, para que queden bien mamacitas” Karely Ruiz

Las fans de Karely Ruiz se emocionaron, pero hubo un comentario que destacó y llamó la atención de la también conductora.

“Karely yo no quiero lipo, yo quiero que me regales una quimio para mi hijo sebas, tiene 17 años y lo llevo a Monterrey a su tratamiento, somos de Torreón” Seguidora de Karely Ruiz

Karely Ruiz (TikTok/karelyruiz.)

Este comentario llamó la atención de Karely Ruiz y contestó: “Y se la daremos”, mostrando su generosidad con su seguidora.

Karely Ruiz (TikTok/karelyruiz.mx)

La conductora recibió comentarios de cariño por su gesto y ella agradeció el apoyo: “Creanme que lo hago de corazón, no lo hago para quedar con nadie. Me nace apoyar a gente que realmente lo necesita”.

Karely Ruiz recibió un video de gratitud de parte de la madre del joven y deseo algún día conocerla para agradecerle en persona su gesto.

Si apoyo no es para ganarme a la gente , créanme que es lo de menos , lo hago de corazón ❤️ tantas cosas que estoy logrando en muy poco tiempo , creo qué debo ser agradecida y apoyar a personas que en verdad lo necesitan , VAMOSSSSS A PAGARLE UNA QUIMIO A SEBASTIÁN !!! #amor😍 Posted by Karely M Ruiz on Friday, May 20, 2022

La influencer también compartió una historia en Instagram para que sus seguidores sigan apoyando la recaudación de fondos para los adolescentes que padecen cáncer y los exhortó a ayudar.

Además, la modelo dijo que el miércoles va a conocer a Sebastián, el joven al que apoyó con su quimioterapia: “Chicos además estoy feliz porque el día de mañana voy a conocer a Sebastián, al niño de la quimio. La verdad me pone muy feliz, él me dijo que me quiere conocer y la verdad quiero llorar”

La modelo llegó a los 3 millones y medio de seguidores en Instagram y en Tik Tok cuenta con más de 4 millones de fans.

Karley Ruiz se volvió popular por su participación en algunos programas de Multimedios y por ser una de las mexicanas mejor pagadas en OnlyFans.