Desde 2024, el cantante mexicano, Kalimba -de 42 años de edad- ha compartido públicamente que fue diagnosticado con bipolaridad en segundo grado y epilepsia en el lóbulo frontal izquierdo.

Durante una entrevista con el periodista Heriberto Murrieta, Kalimbia dijo que estas condiciones afectan directamente su área emocional, lo que ha representado un desafío en su vida personal y profesional.

Kalimba confirma también epilepsia en el lóbulo frontal izquierdo

Kalimba confirmó su diagnóstico de bipolaridad en segundo grado; inicialmente, en 2015, acudió a un psiquiatra, pero no tomó en serio el diagnóstico hasta 2018, cuando aceptó que necesitaba medicación y terapia psicológica para manejar los episodios.

El cantante destacó que su vida profesional ha intensificado sus síntomas, ya que le cuesta “apagar el personaje” público.

Kalimba explicó que la presión constante de interactuar con fans (como tomarse fotos o dar autógrafos), le genera un desgaste emocional significativo, especialmente durante episodios depresivos.

Comparte que su psicóloga le ayudó a entender que no está obligado a cumplir siempre con estas demandas, lo que le ha permitido establecer límites para proteger su salud mental.

Kalimba, cantante. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

¿Cuáles son las características de bipolaridad en segundo grado y epilepsia? Kalimba habría sido diagnosticado con este trastorno

La bipolaridad en segundo grado -diagnosticada en Kalimba- se caracteriza por episodios de hipomanía (euforia), y depresiones profundas.

Algunos de los síntomas incluyen hablar más rápido, sentirse muy creativo o productivo; aunque también se presentan episodios de depresión mayor, pérdida de interés en actividades, fatiga y problemas de concentración

Mientras que la epilepsia en el lóbulo frontal izquierdo, es caracterizado por convulsiones recurrentes, causando movimientos involuntarios, dificultades para hablar o expresiones emocionales fuera de contexto; esto debido a descargas eléctricas anormales en el cerebro.

Kalimba ha descrito que sus emociones pueden ser intensas debido a la combinación de este trastorno con su epilepsia, lo que afecta su área emocional.

Kalimba está bajo tratamiento médico y psicológico para manejar ambos trastornos y, desde entonces, sus fans han mostrado apoyo en redes sociales tras su revelación.