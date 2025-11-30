El cantante Julión Álvarez sorprendió con regaño a fans por lanzar teléfonos en pleno show y video se viraliza en redes sociales.

Julión Álvarez pidió cuidado a los seguidores para que no aventaran smartphones al escenario; anteriormente ya había solicitado esto a su público.

Así regañó Julión Álvarez a fans por lanzar teléfonos en pleno show

Durante uno de sus recientes conciertos, Julión Álvarez regañó a sus fans por lanzar teléfonos y hasta detuvo su show en Honduras, el pasado 16 de noviembre.

“No me los avienten porque los quiebro”, dijo el cantante haciendo alusión a la polémica que tuvo.

A principios de noviembre, una fan de Julión Álvarez le aventó un iPhone 17 al escenario, y él lo pisó rompiendo la pantalla del dispositivo.

Julión Álvarez (Julión Álvarez vía Instagram)

Dicha acción generó críticas hacia Julión Álvarez quien fue tachado de irrespetuoso con sus seguidores.

No obstante, el cantante de “Terrenal” expresó los motivos por lo que no le gusta que avienten celulares en pleno show:

“Una mala puntería nos pega un chingazo, un golpe a cualquiera de nosotros que estamos en el escenario y no está sano, qué necesidad...” Julión Álvarez

De cualquier manera, Julión Álvarez accedió a firmar algunas gorra de sus seguidores, aunque pidió que los aventaran “despacio”.

Durante una presentación en vivo, Julión Álvarez detuvo el concierto luego de que una fan le arrojara un iPhone al escenario.

El cantante explicó que este tipo de objetos son peligrosos tanto para él como para sus músicos, y advirtió que, si siguen lanzando teléfonos, los va a… pic.twitter.com/rVg6eYUrST — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) November 29, 2025

Julión Álvarez triunfan en Chiapas pese a polémica con fans por lanzar teléfonos en pleno show

El cantante Julión Álvarez abarrotó el estadio Víctor Manuel Reyna el pasado 27 de noviembre para inaugurar la Feria Chiapas 2025.

Ante más de 30 mil asistentes, Julión Álvarez dio un concierto de casi cuatro horas, donde interpretó sus mejores temas.

Con ello, Julión Álvarez dejó atrás la polémica con algunos de sus fans por lanzarle teléfonos en pleno show.