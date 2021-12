Julión Álvarez dice que ser vinculado al narcotráfico es una mancha muy difícil de quitar. El cantante aseguró que quienes más sufren es la familia de la persona señalada.

Tras la polémica que ha generado el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ de Anabel Hernández, Julión Álvarez recordó los momentos difíciles que se viven al ser ligado con el narcotráfico pues señala que afecta en varios aspectos en la vida de las personas.

En entrevista con varios medios Julión Álvarez destacó que no tiene sentido que se expongan las acciones del pasado pues son cosas que ya quedaron atrás. además puntualizó que por supuestos el gobierdo de Estados Unidos puede investigar a una persona.

Julión Álvarez fue una de las celebridades que acudieron a los premios Bandamax, en entrevista con varios medios el cantante se mostró muy feliz de que ya se estén retomando los conciertos.

Los reporteros aprovecharon su presencia para cuestionarlo sobre el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ de Anabel Hernández en donde se expone la supuesta relación de varias celebridades con personas vinculadas al narcotráfico.

Julión Álvarez se mostró en contra pues ve innecesario que se exponga el pasado de las celebridades pues son cosas que ya quedaron atrás.

“Para que oiga, yo estoy totalmente en contra. Si fue o no fue, los hombres no tenemos memoria y si ya no están menos”

Julión Álvarez