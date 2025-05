A poco de trascender que Raphael tuvo que ser hospitalizado tras un presunto fallo cerebrovascular que experimentó cuando se encontraba grabando el especial navideño de La Revuelta, Julio Iglesias se muestra preocupado.

A través de redes sociales, Julio Iglesias envía un mensaje motivador a su amigo y colega Raphael -de 81 años de edad-.

Cabe mencionar que la dupla de cantantes brillaron en Latinoamérica y México en la década de 1980 por sus canciones románticas.

Mediante sus historias de Instagram, Julio Iglesias le recuerda a Raphael las duras batallas que ha enfrentado a lo largo de su vida y que ha ganado por lo que una más no es nada.

“Querido Raphael, has estado en muchas guerras y todas las has ganado, gracias a Dios. Esto no es nada, es pasajero comparado con todo lo que te ha pasado en la vida, un campeón tan grande puede con todo”

Julio Igleias