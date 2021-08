Juan Pablo Medina trabajaba en “Amarres” ¿De qué trata la serie?

Hace unos días se dio a conocer que el actor, Juan Pablo Medina, fue hospitalizado debido a una trombosis.

De acuerdo con los informes, Juan Pablo Medina se encontraba trabajando en una nueva serie, titulada “Amarres” antes de que comenzara a sentir los malestares que lo llevaron a hospitalizarse de emergencia.

Por el momento se ha dado a conocer que Juan Pablo Medina ya se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, deberá esperar hasta recuperarse por completo para volver a las grabaciones.

Esta nueva serie es un proyecto de la escritora Fernanda Eguiarte y el director Marcelo Tobar.

Llevará el nombre de “Amarres” y de acuerdo con los creadores, la intención de la producción es honrar a la clase media mexicana.

Es importante mencionas que Eguiarte y Tobar decidieron representar a la clase media debido a que lo consideran un sector “no tan visto”.

Los creadores recibieron la ayuda de Roberto Zamarripa, quien se encargó del diseño de producción.

Fue así que lograron el equilibrio que buscaban entre el realismo del color mexicano y la colonia Popotla , donde vive el protagonista.

Además, una de las locaciones principales es la casa que fue diseñada por una mujer arquitecto, quien hizo la casa a su gusto.

“Amarres” será una comedia dramática que se estrenará por HBO Max.

La protagonista será Ana (Gabriela de la Garza), una madre y mujer diferente, que rompe con todo lo convencional.

“Es momento de contar no sólo esas locaciones, también ese universo de personas parecidas a nosotras que no se han podido reflejar muchas veces porque creíamos que así no iba la televisión y ya nos dimos cuenta que sí”.

Fernanda Eguiarte