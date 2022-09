En su cuenta de Instagram, Natalia Alcocer mostró la evidencia de los maltratos que sufrió por parte de su expareja vinculada a Enrique Peña Nieto.

Esto después de que Natalia Alcocer denunciara públicamente que a su ex pareja, cuñado del ex presidente de México, le temía y que lo hacia responsable de cualquier acto en su contra y de sus hijas.

Y es que el día 12 de septiembre la jueza que llevaba su caso falló a favor de Juan José Chimal permitiéndole salir del país pese a que estaba vinculado por violencia.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Natalia Alcocer mostró la evidencia de los maltratos que sufrió por parte de su expareja, Juan José Chimal.

En su video, en el que la actriz de 32 años de edad se dijo “el anuncio de un feminicidio”, mostró una serie de videos, fotografias y audios que acusaban así expareja.

Toda la evidencia mencionó fue una parte de lo que sufrió a lo largo de 5 años; sin embargo, reitero aún teme por su vida ya que las leyes no la protegen.

Pues de acuerdo con Natalia Alcocer la fallo de la jueza le dio valor nuevamente a su violentado para que continue con sus burlas y “cualquier cosa”.

Por su parte Natalia Alcocer dijo y demostró haber sido víctima de “violencia física, emocional ya agresión sexual”, mientras que sus hijas aún sufren violencia psicológica.

Como con su denuncia, la actriz explicó esta “alzando la voz” por el bien de sus hijas y el suyo ya que ha sido amenazada desde su matrimonio.

Y es que debido a su posición en el poder y el tráfico de influencias, su violentador le advirtió, sus acusaciones no tendrían consecuencias, por lo que pidió le den prisión.

“Desde que estaba de pareja con el se me amenazó que él era inmune, intocable por ser el ex cuñado del expresidente Enrique Peña Nieto, que a el no le iba a pasar nada.”

Natalia Alcocer