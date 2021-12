José Ron libra accidente de motocicleta, el actor mexicano de telenovelas relató -vía Instagram, cómo fue que se salvó de sufrir una caída.

“Definitivamente cuando no te toca darte un buen madrazo, pues no te toca”, escribió y explicó que el jueves por la mañana y justo cuando llegaba a su casa, su motocicleta se quedó sin un freno.

“Me quedé sin freno delantero, se quedó pegado y no jaló más”, informó el actor y músico José Ron a la par que expuso una fotografía de sí mismo junto a la motocicleta que se averió.

José Ron libre accidente de motocicleta (@joseron3 / Instagram)

“Me quedé pensando: ‘Gracias a Dios me pasó llegando a casa, imagínate me pasa eso en la calle, ufff no quiero ni pensar’”, dijo José Ron y pidió a sus fans agradecer, valorar y vivir bonito cada uno de sus días.

Sus fans de inmediato externaron su preocupación y agradecieron que el actor José Ron haya librado un accidente: “Dios te bendiga y proteja siempre”, “Bro, afortunadamente todo bien y como dices: cuando no te toca, no te toca”,

“Lo bueno que no pasó nada grave”, “Qué susto”, “Menos mal si no ibas a dejar viuda a Luciana”, “Vaya a revisar los frenos de esa moto”, se lee entre comentarios.

José Ron (@joseron3 / Instagram)

José Ron y Luciana Sismondi están muy enamorados

Por otro lado, José Ron y Luciana Sismondi están muy enamorados por lo que últimamente se la pasan derrochando amor en redes sociales.

Verás, hace unos días la pareja se escapó a la playa por lo que inevitablemente compartieron algunos de sus mágicos momentos.

José Ron y la presentadora argentina Luciana Sismondi, se grabaron mientras disfrutaban de su amor al interior de una refrescante piscina.

Entre juguetones abrazos y besos, estos novios disfrutaron al máximo de su estancia en Cozumel.

Fue el pasado mes de octubre cuando José Ron confirmó su romance con la también actriz Luciana Sismondi.

La presentadora de Telehit y el protagonista de la telenovela “ La desalmada ” se encuentran en la mejor etapa de su noviazgo al punto que ya conviven con sus repetitivas familias.