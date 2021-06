A unas semanas de que iniciaran las grabaciones de la telenovela “La desalmada” protagonizada por José Ron, el actor está siendo involucrado con una actriz que será parte de esta historia.

Fuertes rumores indican que José Ron está interesado en Laura Carmine quien tomará el papel de villana en el melodrama producido por José Alberto ‘El Güero’ Castro.

Por ello, los protagonistas de este supuesto ya han aclarado cuál es su relación; tal y como se deja ver en el título de esta nota: José Ron y Laura Carmine son amigos .

Así lo dijo Laura Carmine a través de su cuenta de Instagram donde mediante una dinámica de preguntas y respuestas propuesta por sus fans, aclaró estar soltera.

Respondió la pregunta: ¿Te harías novia de José Ron?, la actriz Laura Carmine mandó a la friendzone al actor mexicano de 39 años de edad.

“No, no. Hay códigos, ¿verdad Pepe?.. Digo códigos porque mi ex novio es su mejor amigo entonces ya por esa razón, nunca, no, no no ”, dijo la actriz derrumbando la mínima posibilidad.

Laura Carmine y José Ron (@lauracarmine / Instagram)

Para Laura Carmine tener novio no es prioridad

Asimismo, Laura Carmine explicó que desde hace 3 años está soltera; sin embargo, no busca el amor y tampoco está negada a que éste la sorprenda.

“No ha llegado el hombre que es y cuando lleguen me van a ver con él feliz de la vida, por ahora soy feliz soltera, tranquila y esperando que llegue alguno que me llene”, explicó una calmada Laura Carmine.

Por otro lado indicó que su prioridad es tener buena salud, seguida de amor -en todas las formas- y al final elegiría el dinero si tuviera que ponerle un orden a estos tres.

Es así como Laura Carmine deja claro que entre José Ron y ella solo habrá una linda amistad y la culpa es de su exnovio.