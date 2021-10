Andrea Legarreta incomoda a José Ron al preguntarle sobre su relación con Livia Brito. Los actores tuvieron un romance, sin embargo su noviazgo no había durado por una supuesta infidelidad de la actriz.

Pero los actores se volvieron a encontrar ya que protagonizan la telenovela ‘La desalmada’, debido a su cercanía surgieron rumores sobre un posible regreso.

José Ron tuvo que volver a enfrentarse a rumores de un romance con Livia Brito y así fue su reacción cuando Andrea Legarreta le preguntó sobre la gran química que mantienen.

José Ron vivió un momento muy incómodo en el programa Hoy. El actor acudió al matutino con el fin de promocionar el final de la telenovela ‘La desalmada’. Sin embargo terminó hablando de la química que sigue teniendo con Livia Brito.

Todo comenzó cuando en el matutino presentaron una de las escenas en donde aparece besando a Livia Brito. En ese momento Andrea Legarreta le cuestionó sobre la gran química que mantienen.

Visiblemente incomodo, José Ron señaló que para él fue un placer trabajar con Livia Brito pues fue parte de la química que huno en el proyecto y algo que el público deseaba ver.

De manera contundente Andrea Legarreta le cuestionó cómo fue que logró pasar de ser novios con ella a solo trabajar juntos.

“Ya, de verdad, si me da morbito pensar… o sea, cuando fueron novios, y se amaron y todo, bueno no sé si se amaron o se quisieron, y se besaban sus bocas normales, como de novios pues, y luego pasan los años, y cada uno tiene sus historias, pero ¿no pasa nada?, ¿si logras como desconectar a la persona de…?”

Ante esta pregunta, José Ron aclaró que en realidad nunca fueron novios y que al final son amigos y profesionales.

En este sentido José Ron explicó que aprovecharon su química para darle más veracidad a sus personajes.

“Bueno mira, uno: no fuimos novios, o sea, salimos, no fuimos novios, y bueno, queda ahí eh… no sé, aprovechamos la química, la buena onda de llevarnos bien, y al final creo que la química está ahí en la pantalla, en los personajes, y el público lo ha recibido también de buena manera”

José Ron