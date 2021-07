José Ron defiende a Livia Brito tras agresión a paparazzi

Aunque José Ron dice desconocer lo que pasó entre Livia Brito y el fotógrafo Ernesto Zepeda hace un año, el actor da la actriz su apoyo incondicional.

“Yo no sé, no estoy enterado de la situación, créeme que, o sea, por más que me preguntes no estoy enterado”, dijo José Ron a uno de los reporteros del programa Ventaneando.

Y sin más agregó: “Simplemente apoyo a mi amiga (Livia Brito), somos compañeros, la quiero bastante y nada, la vida continúa...”

Pese a que es bien sabido que Livia Brito cacheteó al fotógrafo así como le pidió a su novio quitarle su equipo de trabajo, José Ron aseguró que a la actriz solo le queda aprender la lección.

“Creo que todos tenemos momentos buenos y malos y hay que aprender nada más de lo que nos pasa, la vida continúa y listo”, señaló.

E incluso se puso de ejemplo: “Yo soy también soy un ser humano y he cometido muchos errores en la vida, entonces, yo hablar de la vida de alguien más no me corresponde”, finalizó.

Critican a José Ron por defender a Livia Brito

Tales palabras hicieron enojar a Mónica Castañeda, conductora de Ventaneando, quien se lanzó contra José Ron por defender a Livia Brito.

“José Ron es un patanazo”, dijo Mónica Castañeda, quien asegura que el actor es de “mecha corta” por lo que es normal que defienda a su compañera ya que son muy parecidos.

Cabe mencionar que José Ron y Livia Brito actualmente protagonizan la telenovela “La desalmada” que se transmite por Las Estrellas de lunes a viernes.

Livia Brito agrede a fotógrafo

Actualmente Livia Brito enfrenta una demanda legal. El fotógrafo Ernesto Zepeda la acusa de agresión y robo.

Y es que en julio del 2020, Livia Brito cacheteó al fotógrafo al ver que le tomaba fotos sin su consentimiento durante sus vacaciones en Cancún.

No conforme, la actriz le pidió a su novio agredirlo y quitarle la cámara . Aunque la agresión quedó registrada en video, la pareja lo negó e incluso Livia Brito aseguró que nunca estuvo en Cancún.

Más tarde, la famosa aceptó haber agredido al fotógrafo asegurando que actuó por impulso, que incluso temió por su vida y es que no pensó que alguien la estuviera fotografiando.