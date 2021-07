A más de un año de haber sido acusada de agredir junto con su novio al paparazzi Ernesto Zepeda , Livia Brito continúa en la polémica pues el caso no se ha solucionado.

Tras el escándalo, Livia Brito se mantuvo alejada de la televisión sin embargo regresó para protagonizar la telenovela ‘ La Desalmada ’, junto con el actor José Ron.

Sin embargo, Adrián Di Monte arremetió contra Livia Brito y consideró que es increíble que tras el acto de violencia que cometió sea premiada con un protagónico.

Adrián Di Monte concedió una entrevista para el programa ‘Fórmula Espectacular’ donde cuestionó que tras la agresión al paparazzi Ernesto Zepeda a Livia Brito se le haya dado un protagónico.

A un año de la agresión Livia Brito continuaría negándose a pagar por los daños e incluso habría contrademandado al fotógrafo.

Gabo Cuevas fue el encargado de realizar la entrevista a Adrián Di Monte y le comentó al actor de un TikTok en donde Livia Brito se burlaba de la situación y señalaba que no le iba a pagar su cámara.

Al respecto Adrián Di Monte mostró su inconformidad, pues aseguró que no se puede burlar de ese tipo de situaciones.

Adrián Di Monte destacó que no conoce en persona a Livia Brito, pero puntualizó que sus acciones demuestran el tipo de persona que es.

“Siento que la violencia solo debería ser reservada para casos de vida o muerte, para defenderte. Sí tuve una idea de lo que pasó, no la conozco en persona, pero no sé decirte como es como persona, no me consta, pero las acciones hablan por sí mismos”

Adrián Di Monte