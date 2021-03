Eduardo Santamarina asegura que no agrediría a un paparazzi como Livia Brito

Luego de que se reveló que Eduardo Santamarina trabajará con Livia Brito, el actor habló sobre la polémica en torno a su compañera.

En entrevista con varios medios Eduardo Santamarina confirmó que será el villano de la nueva telenovela de José Alberto Castro, ‘ La desalmada ’. La telenovela será protagonizada por Livia Brito y José Ron .

El actor fue cuestionado sobre la polémica en torno de la agresión a un paparazzi, pero el actor aseguró que nunca agrediría a un fotógrafo como su compañera ya que sabe que están haciendo su trabajo.

Eduardo Santamarina aconseja a famosos que no quieran ser fotografiados, no salir de casa

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Eduardo Santamarina se mostró muy emocionado por poder regresar a las novelas en Televisa.

Sin embargo el actor fue cuestionado sobre la polémica que envuelve a Livia Brito por agredir a un paparazzi que le había tomado fotos en Cancún.

“No sé de que hablas lo que si te puedo decir es que está guapísima y se aventó una escena muy bonita” Eduardo Santamarina

Eduardo Santamarina detalló que no puede hablar sobre el tema ya que no es su abogado, aunque dejó en claro que él nunca golpearía a un paparazzi, ya que sabe que están haciendo su trabajo.

“Nunca lo he hecho ni lo haré, los paparazzi están en la calle y es su chamba. Quien no quiera que lo agarren los paparazzi pues simplemente no salga” Eduardo Santamarina

El actor destacó que nadie es una monedita de oro y señaló que Livia Brito se ha consolidado gracias a su trabajo.

Eduardo Santamarina pide denunciar cualquier caso de abuso sexual

En su encuentro con varios medios, Eduardo Santamarina fue cuestionado sobre la ola de denuncias de abuso sexual que involucran a personas públicas.

Sin referirse a un caso en específico, el famoso les pidió a las personas denunciar cualquier acto de violencia.

“Denuncien, porque el acoso sexual no solo es en contra de las mujeres, también puede ser en contra de los hombres. Sea cuál sea el caso denuncien, no se queden callados y alcen la voz y tienen que demostrarlo” Eduardo Santamarina

Eduardo Santamarina puntualizó que aunque sabe que es un proceso, las personas deben denunciar a tiempo. Además pidió que se digan nombres para evitar especulaciones ya que son temas que se deben tratar con precisión.

Por último destacó que es muy bueno que ya haya apertura ya que cada vez más personas se atrevan a denunciar.