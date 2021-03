Ernesto Zepeda señala que es incongruente que le vuelvan a dar un protagónico a Livia Brito, después de hablar supuestamente mal de los mexicanos.

A nueve meses de que el paparazzi Ernesto Zepeda denunció que Livia Brito y su novio Mariano Martínez lo habían agredido en Cancún. El fotógrafo habló sobre cómo va la denuncia en contra de la actriz.

En entrevista para ‘Sale el Sol’, el paparazzi señaló que es una lastima que luego de expresarse mal de los mexicanos, la famosa obtenga un protagónico en la telenovela ‘ La Desalmada ’.

Ernesto Zepeda asegura que Livia Brito no quiere pagar porque su ego se va a ver afectado

En el video, Ernesto Zepeda destacó que su denuncia por la agresión de Livia Brito continúa, sin embargo el proceso va lento y se siguen incorporando datos a la carpeta de investigación.

“Todo sigue en el Ministerio Público, ya son nueve meses en los que se sigue integrando la carpeta de investigación con peritajes y pruebas (…) que el juez sea el que determine qué es lo que corresponde a cada uno” Ernesto Zepeda

El paparazzi puntualizó que va a seguir con el proceso legal ya que no quiere contribuir a la impunidad.

“El hecho de tirar la toalla o decir ya que cada quien siga con su vida, es fomentar la impunidad y es algo de lo que no queremos que siga en nuestro país. Si hay algo de lo que adolecemos en México es que no hay castigo para los responsables” Ernesto Zepeda

Además destacó que Livia Brito ya había agredido a otras personas y al no tener un castigo continúo con la violencia.

“Ellos como tipos violentos son propensos a repetir este tipo de conductas en cualquier momento, como ya se sabe que ella había actuado en varias ocasiones, entonces de ninguna manera voy a quitar el dedo del renglón” Ernesto Zepeda

El paparazzi espera que un juez emita una orden de presentación a Livia Brito y su pareja para que puedan dar la cara por las agresiones.

De acuerdo con el paparazzi la actriz no quiere pagar no porque le falte dinero, sino que no quiere que su ego se vea afectado.

“Ella no quiere pagar no porque no tenga dinero, sino porque el hecho de perder y que su ego se vea tan afectado, es lo que le duele” Ernesto Zepeda

Ernesto Zepeda lamenta protagónico de Livia Brito tras hablar mal de los mexicanos

Durante su entrevista Ernesto Zepeda habló sobre el nuevo protagónico de Livia Brito en la novela ‘La Desalmada’. En este sentido destacó que no le vaticina ningún éxito al nuevo melodrama.

“No le vaticino éxito a su novela por toda la cuestión que tiene y porque ella en algún momento mencionó que ya estaba harta de los mexicanos” Ernesto Zepeda

El fotógrafo puntualizó que más allá de su agresión, es lamentable que se le ofrezca a la actriz nueva telenovela cuando se expresó mal de los mexicanos .

“Si hay algo que nos molesta a los mexicanos es que vengan a nuestro país y quieran que los tratemos como reyes y que aparten nos maltraten, eso no nos gustan. Definitivamente auguro que no va a funcionar su novela” Ernesto Zepeda

Alex Kaffie inicia campaña para no dar publicidad a Livia Brito

En el programa ‘Sale el Sol’ Alex Kaffie destacó que es una pena que no se haya resuelto el caso de Ernesto Zepeda, por lo que les pidió a los periodistas no publicar notas sobre Livia Brito.