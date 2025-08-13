José Luis Roma -de 44 años de edad- contó en YouTube cuando su hermano Raúl Roma, ambos integrantes de Río Roma, se infartó en un avión.

Raúl Roma -de 41 años de edad- y José Luis Roma visitaron Sale el Sol e hicieron una dinámica donde recordaron sus momentos más difíciles.

José Luis Roma recuerda en YouTube cuando su hermano se infartó en un avión

La dinámica de Sale el Sol en YouTube consistía en que José Luis Roma hablara del momento más complicado en su vida.

El cantante reveló que su peor momento fue cuando su hermano Raúl Roma se infartó.

José Luis Roma contó que durante su viaja a Viña del Mar, su hermano comenzó a sentirse mal en el avión.

“Ese camino hacia Viña del Mar, donde ya teníamos la invitación y fuimos a Chile y el avión te empezaste a sentir mal”, comenzó la anécdota.

“Me acuerdo que tenías una cara que, porque tú pensabas que era el estómago. Yo te veía y decía: ‘Se siente muy mal’, pero estábamos en el aire” José Luis Roma

El músico menciona que veía a Raúl Roma muy mal y pensaron que su malestar era del estómago, pero en realidad estaba teniendo un infarto.

“Nos fuimos caminando al hospital y hubo un momento donde tú ya dejabas de respirar (…) Jamás me imaginé que llegando dijeran: ‘le está dando un infarto’” José luis Roma

Tras varios minutos de terror, los médicos le indicaron a José Luis Roma que su hermano estaba bien.

“Todo pasaba por la mente, el doctor decía: ‘no sabemos si podrá volver a cantar’ o no y después venía Viña del Mar” José Luis Roma

Sin embargo, no sabían si Raúl Roma se podría presentar en Viña del Mar como tenían planeado.

Río Roma. Víctima de robo. (Cuartoscuro)

Raúl Roma sufrió un infarto en el avión, pero triunfó con José Luis Roma en Viña del Mar

José Luis Roma recuerda que Raúl Roma estaba triste cuando se infartó de camino a presentarse en Viña del Mar.

A pesar de todo, el duo Río Roma se presentó en Viña del Mar y se llevaron dos gaviotas.

“Fuimos, cantamos y nos llevamos las dos Gaviotas”, contó con una sonrisa José Luis Roma.

Raúl Roma escuchó atento la historia de José Luis Roma, quien sintió temor la vida de su hermano después del infarto.

Río Roma lleva más de 13 años en la música y han mostrado su talento en diversas partes del mundo.

Incluso, son compositores y varias de sus canciones han sido interpretadas por cantantes como Thalía y Yuridia.