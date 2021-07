José Eduardo Derbez y su novia derrochan amor en redes sociales

Pese a que José Eduardo Derbez ha intentado mantener en bajo perfil su noviazgo con Paola Dalay, hoy el amor se le escapa de las manos.

Mediante su cuenta de Instagram, donde lo siguen casi 3 millones de personas, el hijo menor de Eugenio Derbez revela haber encontrado finalmente el amor.

“El amor no se busca, el amor se encuentra, y yo te encontré a ti”, escribió José Eduardo Derbez junto a una foto de ambos.

Mientras que Paola Dalay señaló que su novio es un hombre muy guapo y como no no podía faltar el “Te amo”, agregó esta palabra adornada de con algunos emoticones amorosos.

José Eduardo Derbez y su novia Paola (@jose_eduardo92 / Instagram)

Fans no tardaron en aplaudir el amor de la pareja así como asegurar que Paola es muy parecida a la exnovia del joven.

“Bellos”, “Duren”, Nombre’ ella te encontró a ti, eres un rey”, “Se parece mucho a tu ex”, “Hermosa pareja”, “Está hermosa”, “Ambos tienes ojazos”, “Viva el amor”, les escriben en la red social.

¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay ya piensan en boda?

No. Aunque José Eduardo Derbez y Paola Dalay llevan una linda relación de más de un año y medio, el actor y comediante no está pensando en boda.

Así lo informó el hijo de Victoria Ruffo al programa Hoy: “No, no, no, ahorita no hay planes de boda , no habrá boda, ahorita estoy concentrado en el trabajo al 100%”, aseguró.

Comienza la historia de amor entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay

Fue a través de redes sociales que la pareja se conoció. Fue José Eduardo Derbez quien contactó a la influencer luego que uno de sus fans le preguntara por el famoso.

“¿Eres fan de JE?”, le preguntaron a Paola Dalay, quien aseguró que no pero sí lo conocía. Esa respuesta le bastó al actor quien no tardó en demostrarle interés. Hoy son novios.