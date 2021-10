Jorge Salinas se someterá a una peligrosa cirugía

El actor Jorge Salinas, de 53 años de edad, se someterá a una peligrosa cirugía debido a que actualmente sufre un malestar en la columna vertebral.

Así lo dio a conocer Jorge Salinas en entrevista con la revista TVyNovelas a quienes confesó no han cesado los malestares en su columna aún cuando desde hace varios meses dejó de usar un bastón.

Razón por la que ha decido someterse a una segunda operación una vez que concluya la historia de Vicente, su personaje dentro de la historia producida por Lucero Suárez que actualmente es protagonizada por Daniel Arenas e Irán Castillo.

Mientras tanto, Jorge Salinas sigue al pie de la letra una dieta que le indicó el médico así como consume analgésicos fuertes para sobrellevar el dolor.

“El médico me da medicinas para el dolor, pero el dolor no cesa, está constante. Aprendes a vivir con él pero no es calidad de vida”, señaló y dijo estar seguro de poner su vida en manos de Dios y del mejor doctor.

La nueva cirugía permitirá al esposo de Elizabeth Álvarez caminar sin molestia alguna.

Jorge Salinas (Antonio Cruz / Cuartoscuro)

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez celebran su décimo aniversario de bodas

Por otra parte, el pasado 15 de octubre, Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez celebraron su décimo aniversario de bodas.

Vía Instagram, Elizabeth Álvarez compartió una fotografía del día de su boda con el actor, imagen que acompañó con un extenso mensaje.

“Todo cambió, ya no somos los mismos, ahora somos una familia hermosa resultado de nuestro amor”, escribió la actriz así como reveló que el secreto de su matrimonio es la paciencia y el trabajo en equipo.

Por lo que pide a su esposo no olvidarse nunca del por qué decidieron unir sus vidas y sus corazones “que laten con mucha fuerza desde el primer día en que se dieron el “sí”.

“Te amo, eres el amor de mi vida y agradezco poder ver con estos ojos que Dios me dio lo maravilloso que eres como ser humano. Te amo mi amado esposo por muchos años más”, finaliza la actriz y excolaboradora del programa Hoy.

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez celebran su aniversario de bodas (@cuquitaoficial_ / Instagram)

Amoroso mensaje que Jorge Salinas respondió brevemente, también en su cuenta de Instagram: “Feliz aniversario @cuquitaoficial Te amo”, citó.