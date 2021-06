Jorge Salinas responde a las acusaciones de Andrea Noli de no ver a su hija

En un encuentro con varios medios Andrea Noli fue cuestionada sobre la relación de Jorge Salinas con su hija, a quien tuvieron juntos pero el actor nunca reconoció.

Andrea Noli destacó que Jorge Salinas no se ha acercado a su hija, pero destacó que por eso tiene “mucha madre”. Tras sus declaraciones, el actor de defendió y aseguró que es un tema que se debe de hablar en privado.

En una conversación con varios medios Andrea Noli reveló que Jorge Salinas no se ha hecho cargo de la hija que tienen en común Valentina.

De acuerdo con Andrea Noli su hija conoce su situación, pero no le ha hecho falta un padre ya que tiene “mucha madre” que la ha sacado adelante.

“Él jamás ha tenido parte, para eso tiene mucha madre. Durante mi embarazo fue un golpe muy duro para mí, mediáticamente hablando y no me gusta de eso (…) no me interesa, si hiciera algo lo habría hecho de manera aparte y lo hubiera logrado, pero no, asumí que mi hija siempre va a ser sola”

Andrea Noli