Jorge Salinas dice que los hombres deben de ser los “sirvientes de las mujeres” e incluso les pidió a las féminas no pelear por igualdad ya que son superiores.

En entrevista con varios medios de comunicación, Jorge Salinas puntualizó que la mujer genera vida y por eso los hombres deberían de estar a su servicio.

Tras haber escapado de la prensa por preguntas sobre su hija con Andrea Noli, Jorge Salinas confesó que prefiere mantener una relación cordial con la prensa, aunque señaló que él también podría actuar como lo hizo Will Smith en los Oscar 2022.

Jorge Salinas se ha posicionado como uno de los actores más populares de la televisión mexicana, sin embargo también se ha enfrentado a algunos problemas en su salud.

A su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, Jorge Salinas fue cuestionado sobre la relación que mantiene con los medios de comunicación, luego de rumores que señalan que es un hombre con un carácter muy fuerte.

Fue en ese momento que también fue cuestionado sobre el papel de la mujer y el hombre. Sin dejar que el reportero terminará su pregunta, el actor se acercó para detallar cuál es el papel del varón.

De acuerdo con Jorge Salinas los hombres deberían de ser los sirvientes de las mujeres sin realizar ninguna clase de cuestionamiento.

En el video compartido por el programa ‘La mesa caliente’, Jorge Salinas destacó que no hay igualdad en el mundo ya que, por el hecho de dar vida, las mujeres deben de ser tratadas de mejor manera.

Pepillo Origel habla sobre su supuesta relación con Eduardo Verástegui: “A mí ya no me importa”

En ese sentido Jorge Salinas les pidió a las mujeres no pelear por la igualdad, ya que son superiores a los hombres.

“Aquí no hay nada de que igualdad, no perdóname los hombres debemos servirle el paso a la mujer, la mujer da vida. No peleen por igualdad, no señora, son superiores”

Jorge Salinas