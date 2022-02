Sabine Moussier ofrece ayuda a Jorge Salinas por su problema de columna

La actriz Sabine Moussier, ofreció ayuda Jorge Salinas para combatir su problema de columna, tras confesar que no quiere operarse por miedo a quedar paralítico.

Recordemos que Jorge Salinas reveló que hace 11 años tuvo una tromboembolia pulmonar, misma en la que las probabilidadades de sobrevivir son muy bajas.

Además de haber padecido esto, actualmente Jorge Salinas tiene un fuerte problema en la columna.

Contó que, pese a que sí existen operaciones para esto, decidió no hacerla y optó por la medicina alternativa y terapias.

“Tomé la decisión de retrasar la cirugía por ser complicada, estoy tomando terapias alternativas”. Jorge Salinas

Explicó que lleva años con el problema de la columna y cree que esta se vio afectado por caídas que tuvo en moto y caballo.

Jorge Salinas dijo “estoy bien” y aclaró que no toma “analgésico ni nada” para el dolor.

Sabine Moussier apoya a Jorge Salinas por su problema de columna

Sabine Moussier sufrió varios años de dolores intensos en la misma parte del cuerpo, por ello, compartió su deseo de ayudar a Jorge Salinas.

Luego de que la prensa compartiera a Sabine Moussier, el problema por el que atraviesa el histrión, ella declaró que lo contactaría.

Sabine Moussier (@sabineoficial / Instagram )

“No sabía, pero me voy a poner en contacto con él, a mi me ha ayudado muchísimo un biogmanetista”, dijo Sabine Moussier.

Declaró que el especialista que conoce desde “hace muchos años”, es lo que la ha sacado adelante.

Por otro lado, Sabine Moussiere compartió que se sometió a un tratamiento de células madre para sobreponerse a las secuelas que le dejó su contagio de Covid-19.

“Me acabo de poner ahorita una cosa de células madre que no tienen una idea cómo me dio un levantón increíble”, confesó Sabine Moussier.

“Te inyectan células madre, me pusieron como 28 millones, una cosa así, y me lo pusieron ayer y me dijeron que iba a ver la diferencia en una semana o en un mes”, agregó.

Sabine Moussier (Agencia México)

Sabine Moussier expuso que esto le ha ayudado, incluso en su estado de ánimo: “Hoy me levanté llena de energía, muy bien, muy contenta”, detalló.

Finalmente, la actriz de 55 años, comentó que este 14 de febrero la pasará con sus seres más amados.

Cabe señalar que recientemente declaró estar soltera.

“Voy a celebrar con mis hijos que son el amor más grande que Dios me pudo dar”, señaló Sabine Moussier para concluir.