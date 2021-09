Jorge Alberti cuenta su experiencia conCovid-19; ver a su esposa lo anima a vacunarse

Recientemente, el actor Jorge Alberti reveló todas las complicaciones que sufrió tras contagiarse de Covid-19; mismas por las cuales tomó la decisión de vacunarse.

Recordemos que Jorge Alberti estuvo internado durante dos semanas y media

Algunos de los síntomas que Jorge Alberti presentó fueron: Dolor de cabeza, fiebre muy alta y escalofríos.

Hace unos días Jorge Alberti dio a conocer por medio de un video que publicó en sus redes sociales que estuvo al borde de la muerte tras contagiarse de Covid-19.

Por esta razón, el actor acudió como invitado al programa de espectáculos “Ventaneando” durante la transmisión de este 22 de septiembre.

Fue ahí que habló más a detalle de cómo fue que se dio cuenta de que se había contagiado del temible virus.

De acuerdo con él, se percató de que tenía la enfermedad, luego de que su hija diera positivo a la prueba.

Jorge Alberti también explicó que l principio creyeron que la fiebre era por una infección que le encontraron en oído.

Así que le recetaron antibiótico y lo mandaron de regreso a su casa.

No obstante, sus síntomas comenzaron a agravarse .

“En menos de 24 horas empecé a sentirme muchísimo peor. Me bajó la oxigenación a 76 y ahí si mi esposa me dice ‘nos vamos’.″

Entonces, su esposa lo llevó al hospital; donde inmediatamente lo metieron a cuidados intensivos.

“Mi esposa fue la que insistió y me llevó al hospital y ahí si ya me dijeron automáticamente ‘hay que hospitalizarte’ y ahí me metieron en área de cuidados intensivos”

Jorge Alberti