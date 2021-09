Bárbara Mori revela que el Covid-19 le dejó problemas de memoria

Bárbara Mori reveló que como otras tantas celebridades, se contagio de Covid-19 hace un tiempo, enfermedad que dijo, “fue amable” con ella.

Eso no significa que Bárbara Mori hubiera sido asintomática, pues dijo que sí tuvo varios padecimientos, que por fortuna no llegaron a ser tras graves como para requerir oxígeno.

Sin embargo, en reciente entrevista para Los Angeles Times, Bárbara Mori dijo que el Covid-19 le dejó secuelas que han repercutido en su carrera, pues tuvo problemas de memoria.

Bárbara Mori contó que enfermó de Covid-19 durante una reunión familiar a la que sólo asistieron ella y cinco personas más, tras muchos meses sin verse:

Tres días después, Bárbara Mori comenzó a tener síntomas de Covid-19, por lo que decidió hacerse una prueba que confirmó su infección.

En otra entrevista, otorgada al programa ‘Hoy’ en abril pasado, Bárbara Mori comentó que otro de sus síntomas fue una sensación de desorientación.

Aunque Bárbara Mori afirmó que en términos generales, el Covid-19 fue amable con ella, dijo que eso no le evitó padecer secuelas que llegaron a afectarla en el trabajo.

La razón: Bárbara Mori comenzó a experimentar problemas de memoria, lo que llegó a afectar sus actuaciones, pues es su principal herramienta de trabajo:

“Siempre he usado mi memoria, siempre me ha funcionado muy bien pues llevo 25 años actuando de memoria y de pronto no poder usar la cabeza y no poder hilar..., me dio un poco de ansiedad esa sensación... Después de 20 días ya estaba bien, entonces fue bastante amable conmigo el Covid”

Bárbara Mori