Jenny García narra los “terribles días” que ella y su bebé han pasado por el Covid-19

Jenny García, bailarina de ‘Hoy’ y de ‘Venga la Alegría’, reveló hace unos días que ella y su bebé ‘Luca’, de apenas dos meses de nacido, habían dado positivo a Covid-19.

Desde entonces, Jenny García ha utilizado su cuenta de Instagram para mantener actualizados a sus fans sobre su estado de salud.

Así, el fin de semana reveló en un video que ella y su bebé han vivido “terribles días” pues el Covid-19 les ha provocado síntomas muy fuertes.

Jenny García revela que a su bebé Luca, “este bicho le pegó muy fuerte”

La bailarina del programa ‘Hoy’ comentó que ha sufrido intensos dolores de cabeza, pero eso quedó en segundo término al ver que su bebé también sufría por el Covid-19:

“No saben qué terribles días he pasado, primero que nada porque a Luca este bicho le pegó muy fuerte, entonces ya sabrán, no dormía por estarlo viendo, a ver si tenía la oxigenación bien, a ver si respiraba, a ver si no se ahogaba, creo que fueron los días más fuertes” Jenny García

La experiencia, reconoció Jenny García, le hizo entender a su mamá cuando le decía que cuando tuviera hijos entendería las preocupaciones de una madre.

Ahora “siempre pienso, no importa lo que me pase a mi, mientras mi hijo esté bien” Jenny García

Jenny García afirma que deseó morir por los fuertes síntomas que le provocó el Covid-19

Jenny García comentó que ella ha sido quien más ha padecido los síntomas del Covid-19, tanto que llegó a pensar que lo mejor era morir.

“Yo también me puse muy malita... a mí fue a la que me pegó más fuerte, dolor de cabeza, de cuerpo, me quería morir” Jenny García

Jenny García señaló que algo que le ha afectado mucho es el tener que amamantar al bebé Luca, pues cada vez que lo alimenta siente que le quita toda la energía.

“Las que son mamás no me dejarán mentir... cada vez que le damos de comer a los babies sientes que se te va la vida, entonces ahorita yo casi no traigo energía, la poquita energía, en lo que me podía dormir y me sentía mejor, sentía que Luca me la chupaba por la leche” Jenny García

Jenny García revela que no se aplicó la vacuna contra el Covid-19

Dicha situación, señaló Jenny García, la hacía sentirse mucho más mal, al grado que terminaba llorando. Por ello, no dudó en afirmar:

“La verdad que, ¡Dios!, este bicho es lo peor que existe” Jenny García

Finalmente, Jenny García reconoció que hasta la fecha ella no ha recibido la vacuna contra el Covid-19, decisión que tomó por miedo a los efectos durante su embarazo.

La bailarina dijo que quiso posponer su vacunación hasta después de dar a luz, pero casi inmediatamente después del parto se infectó de Covid-19.

Ante la terrible experiencia que vive con el virus pandémico, ahora Jenny García ha asegurado que en cuanto pueda, acudirá a recibir la vacuna contra el Covid-19.