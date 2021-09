Jorge Alberti dispuesto a vacunarse tras estar a punto de morir por el Covid-19

El actor Jorge Alberti alarmó a sus seguidores al publicar un video en donde narró su difícil experiencia al contagiarse de Covid-19 de la variante Delta.

A través de su video Jorge Alberti confesó que tras pasar este doloroso proceso tomó la decisión de vacunarse, ya que estuvo al borde de la muerte.

Jorge Alberti (@ jorge_alberti / Instagram )

Jorge Alberti estuvo al borde de la muerte tras contagiarse de Covid-19

Desde hace un tiempo Jorge Alberti se encuentra radicando en Miami donde ha participado en diversas producciones televisivas.

Sin embargo su vida cambió cuando se contagió de Covid-19. Jorge Alberti reveló que en un principio trató la enfermedad cómo si fuera una gripa, sin embargo sus síntomas aumentaron y tuvo que ser hospitalizado por más de dos semanas.

“Las consecuencias pudieron haber sido fatales, pero hoy estamos aquí gracias a la energía divina (…) Fue una experiencia horrible” Jorge Alberti

Jorge Alberti relató que de un día para otro su salud empeoró y además de una neumonía presentaba otros problemas como una baja oxigenación.

“Al día siguiente me sentía fatal, el cuerpo débil, dolor de cabeza, caminaba y me agitaba fácilmente, no tenía apetito, no podía comer. Me checo la oxigenación y estaba en 76... si 85 es bajito, 76 es horrible, puedo empezar a tener problemas en los órganos” Jorge Alberti

En el video Jorge Alberti señaló que tuvo que ser internado en terapia intensiva donde estuvo al borde de la muerte.

Jorge Alberti asegura que aprendió la lección a la mala y ahora está dispuesto a vacunarse

Jorge Alberti destacó que el se considera que es una persona sana que hace ejercicio y aun así su cuerpo se vio sumamente afectado por el Covid-19.

“No podía respirar. El ventilador que te ponen te reseca todo por dentro (...) Me querían perforar un pulmón para remover líquido. Estuve a punto de ser intubado y me indujeran a un coma. Gracias a Dios no llegamos a eso, pero sí abrí los ojos y revalué mi vida y mis prioridades” Jorge Alberti

Durante su relato, Jorge Alberti confesó que él era de una de las personas que no se vacunó ya que quería esperar un tiempo.

“Por mi mente nunca pasó que yo fuera a caer en esto. Yo soy del grupo de los que no creía en la vacuna o por una u otra razón no me quería vacunar hasta que pasara un tiempo” Jorge Alberti

Sin embargo, ahora a la mala aprendió y esta esperando el momento para vacunarse, ay que su esposa afortunadamente tenía la vacuna y no presentó síntomas.

“Yo no me quería vacunar y en numerosas ocasiones estuve con personas con Covid-19 y no me contagié. En un momento dado llegué a pensar que era inmune al Covid-19 o tenía defensas, hasta que me dio (...)” Jorge Alberti

Jorge Alberti reveló que aprendió a la mala pero pidió no ser criticado, pues fue su decisión.